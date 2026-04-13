Overwatch ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, ed è vicina

Blizzard ha annunciato la data di uscita di Overwatch su Nintendo Switch 2, che a quanto pare è davvero vicina: l'hero shooter sarà disponibile sulla nuova console ibrida giapponese a partire da domani, 14 aprile.
Il debutto avverrà in concomitanza con l'inizio de Il Regno di Talon - Stagione 2: Vetta, presentata con il trailer che trovate qui sotto, e le caratteristiche della conversione parlano di 60 fps sia in modalità docked che portatile: un miglioramento netto rispetto alle prestazioni su Nintendo Switch.
A proposito della seconda stagione de Il Regno di Talon, vedremo l'arrivo di tanti contenuti inediti; a cominciare da Sierra, una nuova combattente legata al Soldier Enhancement Program, equipaggiata con un fucile e un drone da combattimento chiamato Dorothy.
Vedremo inoltre l'inizio dell'evento Operazione: Grand Mesa, un'esperienza della durata di tre settimane che ci consentirà di scoprire la storia di Sierra attraverso sfide e ricompense.
La modalità Stadium e Jetpack Cat
Il rilancio di Overwatch ha avuto un grande successo e Blizzard punta a cavalcare quest'onda di entusiasmo nel migliore dei modi, come confermano le novità legate alla modalità Stadium e l'arrivo a metà stagione del buffo e graziosissimo Jetpack Cat.
Ci sono poi il debutto di Ramattra, la rielaborazione di Juno e l'introduzione del Mercato Notturno di Lijiang: una nuova mappa che promette di rimescolare le strategie grazie a una struttura ricca di angoli ciechi e percorsi alternativi.
Importanti cambiamenti arrivano infine per il sistema competitivo: l'azzeramento stagionale viene abbandonato in favore di un sistema di decadimento del grado, che dovrebbe garantire transizioni più fluide tra le stagioni e un'esperienza meno punitiva per i giocatori abituali.