Crusader Kings 3 annuncia la maxi espansione Roads to Power per PS5 e Xbox Series X|S

Paradox Interactive e il team di Room 8 Group hanno annunciato l'espansione maggiore Roads to Power di Crusader Kings 3 su PS5 e Xbox Series X|S. Segnatevi la data di uscita sul calendario: i nuovi contenuti saranno disponibili a partire dall'11 maggio.
Già disponibile su PC dal 2024, Roads to Power è una delle espansioni più grandi e importanti uscite finora, e va ad ampliare le possibilità di gioco di ruolo con un nuovo tipo di governo e un modo completamente diverso di vivere il mondo medievale. Infatti, grazie al nuovo DLC i giocatori potranno interpretare un avventuriero senza terra, libero di viaggiare, accettare contratti come mercenario e costruire un proprio accampamento, accumulando ricchezze e prestigio fino a reclamare un dominio personale.
Le altre novità in arrivo
L'espansione aggiunge anche il governo dell'Impero Burocratico, ispirato al sistema bizantino basato su governatori nominati. I giocatori potranno gestire una Tenuta di Famiglia, costruire edifici e competere per incarichi imperiali, sfruttando intrighi e influenza per scalare la gerarchia amministrativa. Il nuovo sistema di Influenza permette di avanzare da nobile senza terra fino a governatore, con la possibilità di influenzare la successione imperiale o persino instaurare una co-reggenza.
Tra le novità figurano contenuti tematici bizantini, nuovi eventi, attività come le corse delle bighe, un'interfaccia dedicata, nuovi abiti di corte, monumenti e musiche ispirate ai canti ortodossi.
Parallelamente, sempre l'11 maggio, arriverà anche il pacchetto eventi Wandering Nobles, dedicato ai viaggi e alla vita errante. Introduce un nuovo stile di vita del Viandante con tre rami: con Inspector ci si concentra sul miglioramento del proprio dominio o dell'ambiente circostante; con Wayfarer si viaggia per ridurre lo stress e ottenere fama; con Voyager, invece, ci si dedica alle lingue e all'esplorazione culturale, visitando monumenti e luoghi iconici del mondo medievale. Sono incluse nuove attività come l'Ispezione, l'Escursione e la Spedizione ai Monumenti, oltre a numerosi eventi legati al viaggio e alle nuove meccaniche.