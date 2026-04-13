Crusader Kings 3 annuncia la maxi espansione Roads to Power per PS5 e Xbox Series X|S

Paradox Interactive e il team di Room 8 Group hanno annunciato l'espansione maggiore Roads to Power di Crusader Kings 3 su PS5 e Xbox Series X|S. Segnatevi la data di uscita sul calendario: i nuovi contenuti saranno disponibili a partire dall'11 maggio.

Già disponibile su PC dal 2024, Roads to Power è una delle espansioni più grandi e importanti uscite finora, e va ad ampliare le possibilità di gioco di ruolo con un nuovo tipo di governo e un modo completamente diverso di vivere il mondo medievale. Infatti, grazie al nuovo DLC i giocatori potranno interpretare un avventuriero senza terra, libero di viaggiare, accettare contratti come mercenario e costruire un proprio accampamento, accumulando ricchezze e prestigio fino a reclamare un dominio personale.