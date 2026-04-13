Bethesda conferma i problemi di crash di Starfield su PS5 e promette una soluzione a breve

Fortunatamente Bethesda sembra monitorare attivamente i feedback degli utenti e questa sera è intervenuta sui social per confermare di essere già al lavoro sui crash segnalati su PS5. La compagnia afferma che le cause sono state individuate e che verranno risolte tramite un hotfix previsto entro la settimana .

Molti giocatori PS5 hanno atteso per due anni l'arrivo di Starfield sulla console Sony, ma purtroppo questa versione non si è rivelata impeccabile: presenta problemi di ottimizzazione, bug e vari inconvenienti tecnici.

Un lancio con problemi su PS5

"Grazie per aver condiviso le vostre avventure nei Sistemi Colonizzati questo fine settimana, ci è piaciuto leggerle!", recita il messaggio pubblicato su X da Bethesda. "Siamo a conoscenza di alcuni problemi di crash riportati su PS5 e li abbiamo ridotti a un numero limitato di cause. Stiamo affrontando questi problemi in un hotfix che puntiamo a pubblicare questa settimana. Grazie per avercelo segnalato, e vi terremo aggiornati."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Starfield è approdato su PS5 lo scorso 7 aprile al prezzo di 49,99 euro per la Standard Edition e 69,99 euro per la Premium Edition, che include le due espansioni Shattered Space e Terran Armada. Il lancio è stato accompagnato dall'aggiornamento Free Lanes, disponibile su tutte le piattaforme, che introduce diverse migliorie e funzionalità aggiuntive.

Come accennato in apertura, la versione PS5 non è esente da problemi e mostra un'ottimizzazione ancora acerba, come evidenziato anche dai test di Digital Foundry. Bethesda, però, sembra intenzionata a intervenire rapidamente, il che è sicuramente un segnale positivo.