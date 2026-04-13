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Bethesda conferma i problemi di crash di Starfield su PS5 e promette una soluzione a breve

Bethesda riconosce i problemi di crash riscontrati da molti utenti PS5 con Starfield e assicura che un hotfix è già in lavorazione, con l'obiettivo di risolvere le cause entro la settimana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/04/2026
Artwork di Starfield
Starfield
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Molti giocatori PS5 hanno atteso per due anni l'arrivo di Starfield sulla console Sony, ma purtroppo questa versione non si è rivelata impeccabile: presenta problemi di ottimizzazione, bug e vari inconvenienti tecnici.

Fortunatamente Bethesda sembra monitorare attivamente i feedback degli utenti e questa sera è intervenuta sui social per confermare di essere già al lavoro sui crash segnalati su PS5. La compagnia afferma che le cause sono state individuate e che verranno risolte tramite un hotfix previsto entro la settimana.

Un lancio con problemi su PS5

"Grazie per aver condiviso le vostre avventure nei Sistemi Colonizzati questo fine settimana, ci è piaciuto leggerle!", recita il messaggio pubblicato su X da Bethesda. "Siamo a conoscenza di alcuni problemi di crash riportati su PS5 e li abbiamo ridotti a un numero limitato di cause. Stiamo affrontando questi problemi in un hotfix che puntiamo a pubblicare questa settimana. Grazie per avercelo segnalato, e vi terremo aggiornati."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Starfield è approdato su PS5 lo scorso 7 aprile al prezzo di 49,99 euro per la Standard Edition e 69,99 euro per la Premium Edition, che include le due espansioni Shattered Space e Terran Armada. Il lancio è stato accompagnato dall'aggiornamento Free Lanes, disponibile su tutte le piattaforme, che introduce diverse migliorie e funzionalità aggiuntive.

Starfield su PS5 ha troppi bug? Tanti giocatori di PS5 si stanno lamentando Starfield su PS5 ha troppi bug? Tanti giocatori di PS5 si stanno lamentando

Come accennato in apertura, la versione PS5 non è esente da problemi e mostra un'ottimizzazione ancora acerba, come evidenziato anche dai test di Digital Foundry. Bethesda, però, sembra intenzionata a intervenire rapidamente, il che è sicuramente un segnale positivo.

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