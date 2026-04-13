Starfield su PS5 ha troppi bug? Tanti giocatori di PS5 si stanno lamentando

Il debutto su PS5 di Starfield , atteso da tempo, si sta rivelando più problematico del previsto, almeno per alcuni giocatori. A pochi giorni dal lancio, sono numerose le segnalazioni di crash , blocchi improvvisi e gravi problemi ai salvataggi, con alcuni che arrivano a definire il titolo "ingiocabile" nello stato attuale, tanto da aver chiesto il rimborso .

Tanti problemi?

Le segnalazioni parlano di bug in grado di compromettere la progressione e rendere difficoltose attività fondamentali come l'esplorazione e il salvataggio. In una discussione molto accesa su Reddit, un giocatore ha raccontato: "Ho provato tutte le soluzioni proposte e ho lasciato per ultima la disinstallazione e reinstallazione, ma ora il gioco non si avvia nemmeno: è oltre il ridicolo". Un altro ha aggiunto: "Non riesco nemmeno ad atterrare sui pianeti o fare qualsiasi cosa oltre a stare sulla nave, altrimenti il gioco va in crash".

I problemi sembrano colpire indistintamente sia il modello base di PS5 sia la versione Pro, senza differenze evidenti tra copie fisiche e digitali. Alcuni utenti hanno provato a disattivare il salvataggio automatico, ma senza risultati. La frustrazione è montante, come dimostra un altro commento: "L'ho messo da parte. Ho contattato l'assistenza tecnica e aperto un ticket. Ho provato ogni procedura possibile ed è l'unico gioco che possiedo che si blocca completamente in questo modo. Mi sento davvero preso in giro".

Al momento Bethesda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione, e la patch del day one non sembra aver risolto i problemi principali. Resta quindi da capire quanto rapidamente arriveranno aggiornamenti correttivi e quanti siano effettivamente i coinvolti, perché altri giocatori parlano di un'esperienza senza intoppi. Intanto pare che Starfield stia vendendo bene su PS5, almeno guardando alle classifiche inglesi.