Il Neo Geo sta per tornare in una nuova forma? Una misteriosa classificazione scatena le voci

Una riedizione da parte di Plaion?

Gli indizi qui sarebbero rappresentati dal nome della piattaforma e dal fatto che la registrazione sia effettuata da Plaion, editore che ha collaborato alla produzione di diverse retro-piattaforme come The Spectrum, Intellivision Sprint, Amiga 500 Mini, Atari 7800+ e The C64 Mini, dunque decisamente esperto in questo settore.



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La denominazione utilizzata per la piattaforma, in effetti, riprende quella che sembra essere la convenzione delle piattaforme di questo tipo, considerando che alcune di queste sono segnalate in quel modo come 7800+ e 2600+.

Il tutto farebbe pensare a una riedizione di qualche tipo per la versione domestica del Neo Geo, identificata come Advanced Entertainment System (AES), per distinguerla dalla versione da sala giochi, chiamata Multi Video System (MVS). La console SNK venne lanciata nel 1990 e portava in casa la pura esperienza arcade essendo sostanzialmente la stessa macchina con gli stessi giochi che si trovavano in sala giochi, purtroppo a costi alquanto improponibili per i comuni mortali.

Potrebbe essere una mini-console, o forse una riproduzione a dimensioni originali, sebbene la compatibilità con le cartucce classiche potrebbe essere complicata dalle dimensioni e dagli alti costi di queste. In ogni caso, sarebbe un ritorno molto atteso da tanti appassionati.

Negli anni scorsi, in questo ambito, abbiamo visto arrivare sul mercato il Neo Geo Mini e il Neo Geo Arcade Stick Pro, oltre al cabinato MVSX di Unico.