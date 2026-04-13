L'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarebbe prevista per ottobre, secondo un'indiscrezione

Il futuro di Call of Duty sembra essere il ritorno della sottoserie Modern Warfare, con il quarto capitolo. Per adesso non ci sono conferme sull'esistenza di Call of Duty: Modern Warfare 4, ma le voci vanno moltiplicandosi e molti lo vedrebbero come altamente probabile, visto che il terzo capitolo è uscito nel 2023. A dare forza a questa tesi è arrivata un'indiscrezione, che parla di uscita fissata per ottobre 2026.

Il mese giusto?

A riportarla è stato il solito CharlieIntel, informatore specializzato sulla serie di Activision, che ha indicato il mese di uscita del gioco con un post secco e non fraintendibile.

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Incalzato per ottenere dettagli più precisi sul giorno esatto, l'insider ha risposto: "Ci sono 5 venerdì a ottobre, quindi sarà uno di quelli!".

Si tratta di una finestra di lancio che, a onor del vero, non coglie di sorpresa davvero nessuno, considerando che le ultime cinque iterazioni del brand hanno tutte debuttato a cavallo tra ottobre e novembre e che parliamo di una serie con cadenza annuale.

Analizzando lo storico recente, le uscite ottobrine tendono solitamente a collocarsi verso la fine del mese, rendendo gli ultimi due venerdì i candidati più probabili anche per questo eventuale quarto Modern Warfare. Quest'anno, tuttavia, c'è una variabile gigantesca di cui tenere conto: l'ombra di Grand Theft Auto VI. Con il colossale titolo di Rockstar Games previsto quasi certamente per novembre, Activision potrebbe giocare d'anticipo, piazzando l'uscita di Modern Warfare 4 nelle primissime settimane di ottobre per evitare lo scontro diretto con quello che si preannuncia come un lancio mostruoso, sempre che la cosa non sia compromissoria per la qualità del gioco.