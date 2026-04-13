Monitor da gaming: ecco chi guida la classifica dei display con più di 144 Hz

I dati diffusi da AOC

Sul piano dei volumi, AGON registra una crescita annua dell'8,2%, con un picco nel quarto trimestre dove l'aumento raggiunge il 45% rispetto al trimestre precedente. Numeri che vanno letti insieme all'andamento generale del mercato, ancora in espansione ma meno dinamico rispetto agli anni precedenti.

Il retro del monitor AOC AGON Q27G4ZDR

Uno dei fattori principali resta l'evoluzione tecnologica. L'adozione dei pannelli OLED continua ad aumentare, con una crescita della quota nel segmento sia su base annua sia trimestrale. La tecnologia, inizialmente confinata alla fascia premium, sta progressivamente diventando più accessibile, anche se i prezzi restano superiori rispetto ai pannelli tradizionali.

Parallelamente, cambia il riferimento per le prestazioni. Se i 144 Hz erano lo standard fino a pochi anni fa, oggi i 240 Hz rappresentano il nuovo punto di partenza per una parte sempre più ampia di utenti. L'offerta si sta adeguando rapidamente, con modelli che spingono anche oltre, arrivando a frequenze estremamente elevate pensate per un pubblico specifico.

L'espansione delle linee prodotto, che includono sia soluzioni più accessibili sia modelli avanzati con tecnologie come QD-OLED, contribuisce a mantenere la visibilità del marchio. Allo stesso tempo, la competizione resta elevata e coinvolge tutti i principali produttori del settore, rendendo difficile consolidare posizioni senza un aggiornamento continuo dell'offerta.

Le innovazioni sviluppate nel gaming stanno inoltre influenzando altri ambiti. Caratteristiche come refresh rate più elevati e tempi di risposta ridotti stanno arrivando anche nei monitor destinati all'uso professionale e da ufficio, segno di una convergenza tra segmenti che fino a poco tempo fa erano distinti.

"Mantenere la posizione di leadership in Europa è la dimostrazione di quanto la nostra strategia di prodotto sia allineata con i gamer in tutta Europa" afferma Stefan Sommer, Vice President Europe, AOC International B.V. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di far progredire la tecnologia dei display nel mercato gaming. Che si tratti di rendere accessibili a un pubblico più ampio frequenze di aggiornamento di 240 Hz e più attraverso la nostra gamma AOC GAMING, oppure di spingere oltre i limiti del possibile con la tecnologia QD-OLED nella linea AGON PRO e, più recentemente, anche nella serie AOC GAMING, il nostro impegno è offrire prestazioni elevate e innovazione a ogni livello".

Nel 2026 l'attenzione si sposterà sulla capacità dei produttori di sostenere questa evoluzione senza spingere ulteriormente i prezzi verso l'alto. L'interesse per OLED e alte frequenze resta elevato, ma la diffusione su larga scala dipenderà dall'equilibrio tra costi e benefici percepiti dagli utenti. "In Italia vediamo una community gaming sempre più evoluta, che richiede prestazioni elevate e tecnologie all'avanguardia", dichiara Marco Nicoli, Sales Manager AOC Monitor Italia. "L'interesse verso i 240 Hz e oltre, insieme alla crescente curiosità per l'OLED, dimostra come anche il mercato italiano stia alzando l'asticella dell'esperienza di gioco. Il nostro obiettivo è continuare a supportare questa evoluzione con prodotti sempre più performanti e accessibili".