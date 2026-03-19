AOC Agon Q27G4ZDR, la recensione del monitor QD-OLED da 240 Hz con un prezzo imbattibile

In un mercato dei monitor da gaming che sta vivendo una rapida transizione verso tecnologie di visualizzazione di fascia sempre più alta, l'AOC Agon Q27G4ZDR è arrivato lo scorso novembre con un posizionamento aggressivo. Proposto a un prezzo di partenza molto più basso dei concorrenti, questo modello mira a democratizzare l'accesso ai pannelli QD-OLED, abbassando la barriera d'ingresso senza scendere a troppi compromessi sulle specifiche tecniche: monta infatti lo stesso display Samsung di terza generazione dei concorrenti, con risoluzione Quad HD e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Sulla carta si colloca, insomma, al crocevia tra la ricerca della fedeltà visiva assoluta e le esigenze di fluidità dei giocatori competitivi, e sembra avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nella sua fascia di prezzo. Scopriamo nella nostra recensione dell'Agon Q27G4ZD se le prestazioni sul campo confermano queste eccezionali premesse.

La copertura colore dichiarata è del 99,1% dello spazio colore DCI-P3 e il 147.6% sRGB: si tratta di specifiche che rendono il monitor adatto anche a carichi di lavoro creativi. Sul fronte della connettività, poi, il salto di qualità rispetto al passato è netto grazie all'inclusione di due porte HDMI 2.1 (fondamentali per i 10-bit a piena frequenza) e una DisplayPort 1.4, oltre a un hub USB integrato per le periferiche. Manca, invece, una porta USB-C, che sarebbe potuta tornare utile per caricare smartphone e notebook; ma si tratta di un'extra di solito presente solo sui monitor più costosi.

L'AOC Gaming Q27G4ZDR si presenta come una macchina perfetta per il gaming competitivo . Il cuore del monitor è un pannello QD-OLED da 27 pollici di terza generazione con risoluzione QHD (2560 x 1440), capace di un refresh rate nativo di 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms GtG. La qualità visiva è garantita dal contrasto infinito tipico degli OLED e dal supporto all'HDR 10, con certificazione VESA DisplayHDR True Black 400.

Il comparto connettività è, infine, facilmente accessibile nella parte inferiore, mentre il controllo dell'OSD è affidato a un set di tasti fisici. Una scelta in controtendenza con altri modelli, visto che ormai è piuttosto standard trovare un joystick a sei vie anche nei monitor più economici.

L'AOC Gaming Q27G4ZDR mantiene il DNA aggressivo della linea G4 , caratterizzato da una scocca in plastica nera opaca con finitura ruvida e i distintivi accenti rossi circolari sul retro. La struttura appare solida e ben rifinita, con un pannello che vanta cornici estremamente sottili su tre lati, ottimizzando l'immersività durante le sessioni di gioco. La base a forma di esagono schiacciato presenta una raffinata trama spazzolata e il logo "AOC Gaming" inciso: il supporto risulta stabile senza occupare eccessivo spazio sulla scrivania.

Esperienza d'uso

Il primo impatto con l'AOC Gaming Q27G4ZDR passa proprio per la sua interfaccia di controllo, un elemento che definisce in modo netto il feeling del prodotto. L'OSD riprende il classico stilema cromatico del brand, con un'alternanza di nero e arancio che comunica immediatamente la sua anima gaming. Sebbene la struttura dei menu sia chiara e i dati vitali come risoluzione e refresh rate a 240 Hz siano sempre ben visibili in primo piano, la navigazione richiede un briciolo di pazienza.

L'OSD del monitor AOC Agon Q27G4ZDR è spartano ma funzionale

AOC ha infatti scelto di mantenere i tasti fisici posti sotto la cornice inferiore invece di passare al più moderno joystick direzionale; si tratta di una soluzione un po' old school che obbliga a qualche click di troppo per muoversi tra le sezioni, ma che fortunatamente viene compensata dalla profondità delle opzioni disponibili: diverse modalità di immagine permettono infatti di agire sulla maggior parte dei parametri fondamentali, mentre praticamente tutte fanno modificare la luminosità. La suite OLED Setting è poi una sorta di assicurazione sulla vita per i pixel organici, offrendo strumenti che lavorano spesso in modo invisibile per prevenire il burn-in.

Le impostazioni si possono controllare anche attraverso il software G-Menu. Questo permette di regolare ogni singolo parametro, dai profili colore alla gestione delle finestre, anche se risulta spesso meno immediato dell'OSD, e talvolta causa alcuni comportamenti imprevisti nella gestione dei colori del monitor. Le prestazioni in SDR del monitor mettono comunque in luce il potenziale del pannello QD-OLED di terza generazione anche senza mettere mano ai menu.

Rappresentazione grafica dello spazio colore misurato (linea continua) rispetto al riferimento sRGB (linea tratteggiata): l'ampio volume del 167% evidenzia l'esuberanza cromatica del pannello QD-OLED, con una copertura che si estende quasi integralmente anche agli standard Adobe RGB (97.4%) e DCI-P3 (97.1%)

Appena acceso, infatti, l'AOC restituisce colori estremamente vibranti grazie a un volume sRGB del 167% e una copertura Adobe RGB del 97.4%; questa brillantezza iniziale è però accompagnata da una leggera dominante fredda che tende a sovrasaturare i toni. La vera trasformazione avviene però dopo la profilazione: con un Delta E medio che crolla a un valore di inferiore a 0,04, l'AOC smette di essere un semplice schermo per giocare e diventa un riferimento professionale. La stabilità della luminanza a 200 nits e la linearità del gamma 2.2 offrono un'ottima profondità d'immagine in SDR, garantendo che ogni sfumatura sia riprodotta con una fedeltà invidiabile.

Il comportamento in HDR è invece focalizzato sulla stabilità del segnale piuttosto che sui picchi di luminosità visti su altri monitor che montano lo stesso pannello Samsung; ne abbiamo parlato nella recensione del GIGABYTE MO27Q2 e in quella dell'MSI MAG 271QPX QD-OLED E2. I test rilevano qui una luminosità massima di circa 415 nit, valore lontano dai 1.000 nit dei concorrenti ma che rimane costante tra le diverse modalità e su differenti finestre di misurazione. Un comportamento che conferma l'aderenza allo standard True Black 400. A differenza degli altri modelli basati sullo stesso pannello, l'AOC non implementa alcuna modalità "Peak 1000", evitando così fluttuazioni repentine della luminosità e l'intervento aggressivo dell'Auto Brightness Limiter.

Il solito UFO test per verificare la fluidità delle immagini

Sotto il profilo della fedeltà, i nostri test con il colorimetro Calibrite e DisplayCal evidenziano uno scostamento rispetto alla curva di riferimento EOTF, con una tendenza a sovraesporre i medi toni e la stessa dominante fredda, già vista in SDR, nelle zone d'ombra. Il Delta E medio, compreso tra 4 e 11, indica una precisione inferiore rispetto all'SDR, definendo un'esperienza HDR corretta ma meno orientata al rigore professionale. I colori rimangono vivaci, ma mancano quel punch luminoso e quella profondità nelle ombre che ci si aspetterebbe da un pannello così avanzato.

Videogiochi

In gioco, i 240 Hz nativi si traducono in una fluidità senza incertezze, supportata da tempi di risposta quasi istantanei che eliminano ogni traccia di scia. La gestione del Variable Refresh Rate manifesta tuttavia il tipico limite dei pannelli OLED: nelle scene più scure, quando il frame rate oscilla vistosamente, è percepibile un netto VRR flickering. Come per molti modelli basati su questa tecnologia, non è presente una funzione di Black Frame Insertion, una mancanza trascurabile data la nitidezza naturale del movimento garantita dai pixel organici.

L'esperienza con le console è funzionale ma priva di fronzoli. Il monitor supporta correttamente il segnale 4K a 120 Hz via HDMI, effettuando internamente il downscale alla risoluzione 1440p nativa per garantire la massima pulizia dell'immagine su PS5 e Xbox. Buona anche la resa dell'upscaling su console più datate come Nintendo Switch. Resta confermata l'assenza del supporto al Dolby Vision: una lacuna comune in questa fascia di prezzo che limita parzialmente l'appeal del monitor come centro multimediale per lo streaming, pur comportandosi egregiamente nella gestione dei segnali HDR standard.

La dotazione software, infine, include funzioni ormai classiche per le interfacce dei monitor da garming, come il mirino personalizzabile, il monitoraggio in tempo reale degli FPS, lo Sniper Scope, che permette di ingrandire l'area centrale del display per facilitare il puntamento nei titoli competitivi, e lo Shadow Control, per ottimizzare la visibilità nelle aree scure senza compromettere il nero dell'OLED.

Uso da ufficio

Nell'uso da ufficio, il trattamento superficiale del pannello gestisce con discreta efficacia i riflessi, sebbene la natura del QD-OLED tenda a far virare i neri verso una tonalità violacea in presenza di forte luce ambientale. La leggibilità del testo beneficia della struttura dei sub-pixel di terza generazione, che riduce drasticamente il fringing sui caratteri rispetto al passato, pur non raggiungendo ancora la nitidezza dei pannelli LCD di pari risoluzione. Sul fronte della manutenzione, la suite OLED Setting offre un pacchetto completo per la prevenzione del burn-in, includendo il pixel orbiting, il refresh automatico e funzioni specifiche come il dimming intelligente della taskbar e dei loghi. La garanzia è di ben tre anni, ma si attesta sui termini standard, delegando alla suite software e all'accortezza dell'utente la gestione della durata del pannello sul lungo periodo.