Forza Horizon 6, un video presenta le personalizzazioni del garage

IGN ha pubblicato un video diario che presenta le personalizzazioni di Forza Horizon 6, che consentiranno di prendere ognuna delle oltre 550 vetture disponibili al lancio e modificarne l'estetica utilizzando componenti sostitutivi, vernici, vinili e altro ancora.

Questi elementi hanno tratto inevitabilmente giovamento dalla scelta di abbandonare la precedente generazione di console in favore delle sole piattaforme attuali, consentendo agli sviluppatori di accontentare alcune fra le più frequenti richieste degli appassionati, come le decalcomanie applicate ai vetri.

Il risultato di questi sforzi è un sistema caratterizzato da una libertà creativa che non ha precedenti nella serie, e che permette di realizzare livree complesse che possono attraversare l'intera carrozzeria oppure effettuare interventi più discreti, utilizzando piccoli oggetti estetici come adesivi e strisce.

Grande attenzione è stata riservata anche a Forza Aero, rivisitata con l'aggiunta di accessori aerodinamici progettati su misura per ogni auto, capaci dunque di offrire una resa estetica sostanzialmente migliore rispetto al passato.