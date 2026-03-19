Forza Horizon 6 abbandona Xbox One per migliorare tecnologia e supporto, dice Playground Games

Forza Horizon 6 sarà il primo capitolo della serie ad abbandonare Xbox One da Forza Horizon 2, e Playground Games ha spiegato che questa decisione contribuirà a migliorare la tecnologia alla base del gioco e anche il supporto a lungo termine.
Considerando che il gioco ha la data di uscita fissata per il 19 maggio 2026 e, verosimilmente, continuerà ad essere supportato con nuovi contenuti ed eventi per i prossimi anni, la tempistica in effetti imponeva lo spostamento alla generazione attuale, con eventuale supporto per le piattaforme future.
Il nuovo capitolo si porta dietro le evoluzioni tecnologiche apportate da Forza Horizon 5 ma andrà oltre a questo, proponendo un impianto grafico ulteriormente evoluto e con la prospettiva di un lungo supporto post-lancio che andrà verso il futuro.
Una passo verso il futuro
"Abbiamo trasferito quella tecnologia al gioco successivo", ha riferito Playground Games parlando delle evoluzioni dal quinto capitolo a Forza Horizon 6, "ritengo che l'introduzione degli elementi live service sia stato uno dei migliori investimenti che abbiamo fatto con Horizon 5 - e ci siamo impegnati a fondo per assicurarci di poter fare ancora di più anche questa volta".
Anche da questo punto di vista, il fatto di non doversi concentrare anche su Xbox One è risultato positivo per poter spingere più avanti il gioco, come spiegato dagli sviluppatori.
"Il passaggio dalla generazione di console Xbox One a quella attuale ci ha in qualche modo liberato le mani, offrendoci un potenziale maggiore", ha spiegato il team. "Abbiamo imparato a celebrare i momenti chiave dell'anno sulla base del gioco precedente e non vediamo l'ora di esplorare queste opportunità anche attraverso il programma live di Horizon 6".
L'evoluzione tecnologica del nuovo capitolo è dunque sottolineata dalla necessità di abbandonare la generazione di console precedente. Nel frattempo abbiamo visto un video con varie attività nell'open world di Forza Horizon 6, gioco che a quanto pare punta a ricreare una Tokyo ricca e vivace, con tante variazioni di scenario.