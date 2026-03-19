Forza Horizon 6 abbandona Xbox One per migliorare tecnologia e supporto, dice Playground Games

Considerando che il gioco ha la data di uscita fissata per il 19 maggio 2026 e, verosimilmente, continuerà ad essere supportato con nuovi contenuti ed eventi per i prossimi anni, la tempistica in effetti imponeva lo spostamento alla generazione attuale , con eventuale supporto per le piattaforme future.

Forza Horizon 6 sarà il primo capitolo della serie ad abbandonare Xbox One da Forza Horizon 2, e Playground Games ha spiegato che questa decisione contribuirà a migliorare la tecnologia alla base del gioco e anche il supporto a lungo termine.

Una passo verso il futuro

"Abbiamo trasferito quella tecnologia al gioco successivo", ha riferito Playground Games parlando delle evoluzioni dal quinto capitolo a Forza Horizon 6, "ritengo che l'introduzione degli elementi live service sia stato uno dei migliori investimenti che abbiamo fatto con Horizon 5 - e ci siamo impegnati a fondo per assicurarci di poter fare ancora di più anche questa volta".

Anche da questo punto di vista, il fatto di non doversi concentrare anche su Xbox One è risultato positivo per poter spingere più avanti il gioco, come spiegato dagli sviluppatori.

"Il passaggio dalla generazione di console Xbox One a quella attuale ci ha in qualche modo liberato le mani, offrendoci un potenziale maggiore", ha spiegato il team. "Abbiamo imparato a celebrare i momenti chiave dell'anno sulla base del gioco precedente e non vediamo l'ora di esplorare queste opportunità anche attraverso il programma live di Horizon 6".

L'evoluzione tecnologica del nuovo capitolo è dunque sottolineata dalla necessità di abbandonare la generazione di console precedente. Nel frattempo abbiamo visto un video con varie attività nell'open world di Forza Horizon 6, gioco che a quanto pare punta a ricreare una Tokyo ricca e vivace, con tante variazioni di scenario.