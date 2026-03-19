Fortnite è tornato sul Google Play Store di Android dopo sei anni di assenza

Il ritorno sullo store di Google coincide con l 'inizio della Stagione 2 del Capitolo 7 , Scontro Finale, che introduce come sempre nuovi contenuti, eventi, sfide e molto altro. Chi è interessato può ora scaricare Fortnite dal Google Play Store tramite questo indirizzo . Avviando l'app e inviando un invito tramite il pulsante "Invita" è possibile ricevere in regalo il nuovo costume Yeddy (l'essere colorato nell'immagine di copertina della notizia).

Una lunga storia con lieto fine per i giocatori di Fortnite

In passato Fortnite era comunque disponibile su Android, ma non tramite il Play Store: per installarlo era necessario scaricare l'APK dal sito di Epic Games, utilizzare l'Epic Games App o affidarsi a store alternativi come il Samsung Galaxy Store.

La situazione affonda le radici nel 2020, quando Epic decise di aggirare la commissione del 30% imposta da Google sugli acquisti in‑app introducendo un sistema di pagamento alternativo. Google reagì rimuovendo Fortnite dal Play Store, dando il via a una lunga battaglia legale.

Epic accusò Google di pratiche monopolistiche nella distribuzione delle app Android e nei sistemi di pagamento, sostenendo che gli sviluppatori non avessero reali alternative competitive. Google difese invece il proprio modello economico e la necessità delle commissioni per garantire sicurezza e infrastruttura. Nel 2023 una giuria statunitense ha dato ragione a Epic, stabilendo che Google aveva mantenuto un monopolio illecito e imposto restrizioni anticoncorrenziali. La sentenza ha costretto Google a rivedere alcune politiche e ad aprire a sistemi di pagamento alternativi.

Il risultato è che oggi Fortnite può tornare sul Google Play Store senza le condizioni economiche precedenti, chiudendo una delle dispute più rilevanti dell'industria mobile.