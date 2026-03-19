Fortnite è tornato sul Google Play Store di Android dopo sei anni di assenza

Dopo anni di dispute legali tra Google ed Epic Games, Fortnite è finalmente tornato a essere scaricabile direttamente dal Google Play Store. Per celebrare l'evento, Epic ha pubblicato un trailer dedicato, che trovate qui sotto.
Il ritorno sullo store di Google coincide con l'inizio della Stagione 2 del Capitolo 7, Scontro Finale, che introduce come sempre nuovi contenuti, eventi, sfide e molto altro. Chi è interessato può ora scaricare Fortnite dal Google Play Store tramite questo indirizzo. Avviando l'app e inviando un invito tramite il pulsante "Invita" è possibile ricevere in regalo il nuovo costume Yeddy (l'essere colorato nell'immagine di copertina della notizia).
Una lunga storia con lieto fine per i giocatori di Fortnite
In passato Fortnite era comunque disponibile su Android, ma non tramite il Play Store: per installarlo era necessario scaricare l'APK dal sito di Epic Games, utilizzare l'Epic Games App o affidarsi a store alternativi come il Samsung Galaxy Store.
La situazione affonda le radici nel 2020, quando Epic decise di aggirare la commissione del 30% imposta da Google sugli acquisti in‑app introducendo un sistema di pagamento alternativo. Google reagì rimuovendo Fortnite dal Play Store, dando il via a una lunga battaglia legale.
Epic accusò Google di pratiche monopolistiche nella distribuzione delle app Android e nei sistemi di pagamento, sostenendo che gli sviluppatori non avessero reali alternative competitive. Google difese invece il proprio modello economico e la necessità delle commissioni per garantire sicurezza e infrastruttura. Nel 2023 una giuria statunitense ha dato ragione a Epic, stabilendo che Google aveva mantenuto un monopolio illecito e imposto restrizioni anticoncorrenziali. La sentenza ha costretto Google a rivedere alcune politiche e ad aprire a sistemi di pagamento alternativi.
Il risultato è che oggi Fortnite può tornare sul Google Play Store senza le condizioni economiche precedenti, chiudendo una delle dispute più rilevanti dell'industria mobile.