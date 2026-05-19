Epic Games ha annunciato ufficialmente che Fortnite è di nuovo disponibile su App Store per i dispositivi iOS, dunque chi possiede un iPhone o un iPad può scaricare il gioco gratuitamente cliccando qui.

La battaglia legale con Apple, tuttavia, non è finita. A quanto pare, il ritorno del battle royale su App Store è dovuto al fatto che la casa di Cupertino ha dichiarato alla Corte Suprema degli USA che "le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno osservando questo caso per determinare quale tasso di commissione Apple possa applicare agli acquisti coperti in enormi mercati al di fuori degli Stati Uniti".

"Apple sa che il tribunale federale statunitense la costringerà a essere trasparente riguardo al modo in cui applica le commissioni dell'App Store", continua la nota di Epic Games. "Fortnite torna sull'App Store perché siamo convinti che, una volta che Apple sarà obbligata a mostrare i propri costi, i governi di tutto il mondo non permetteranno che quelle commissioni continuino a esistere."

"Continueremo a contestare le pratiche anticoncorrenziali dell'App Store, come il divieto di store alternativi e della concorrenza nei sistemi di pagamento. Abbiamo visto crescere lo slancio a livello globale per affrontare queste pratiche, con le autorità di regolamentazione che hanno approvato leggi in Giappone, nell'Unione Europea e nel Regno Unito, ma più volte Apple ha aggirato tali leggi con schermate intimidatorie, commissioni e requisiti onerosi."

"È arrivato il momento che le autorità facciano realmente rispettare le leggi affinché sviluppatori e consumatori di tutto il mondo possano beneficiare di un ecosistema mobile aperto ed equo."