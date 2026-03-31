Disney starebbe pensando all'acquisizione di Epic Games e Fortnite, per un'indiscrezione

Heath sostiene di sapere praticamente come "cosa certa" che alcuni executive senior di Disney stanno spingendo per acquisire Epic Games, ma a quanto pare c'è un po' di contrasto, al momento, all'interno del management sull'argomento.

Il reporter Alex Heath sostiene infatti che Disney avrebbe intenzione di inserirsi nel mercato videoludico con un ingresso veramente trionfale, mettendo un gigantesco piede nell'industria attraverso l'acquisizione di Epic Games, nientemeno, cosa che garantirebbe alla compagnia subito una posizione di vantaggio.

Disney potrebbe essere interessata ad acquisire Epic Games , con Fortnite, Unreal Engine e tutto il carrozzone annesso, secondo quanto riferito da un giornalista considerato piuttosto affidabile durante il podcast The Town.

Discussioni in corso ma vantaggi evidenti

Di fatto, ci sarebbero discussioni all'interno di Disney sulla possibilità di procedere con l'operazione: mentre alcune figure di spicco all'interno dell'azienda sarebbero convinte che l'acquisizione di Epic Games sarebbe una mossa strategica efficace, altri sembrano molto meno convinti.

Secondo il giornalista, l'acquisizione potrebbe essere un'operazione calzante per entrambe le compagnie: al di là della partnership già in corso tra Disney ed Epic Games con l'investimento di 1,5 miliardi di dollari, l'idea di poter integrare Fortnite nell'universo Disney potrebbe avere risvolti molto interessanti.

Inoltre, l'accesso senza limiti ad Unreal Engine potrebbe risultare estremamente utile anche per gli altri settori dell'intrattenimento in cui opera Disney, dall'animazione agli effetti speciali per film e serie TV.

In ogni caso, al momento si tratta solo di una voce di corridoio, ma con i problemi economici sorti di recente all'interno di Epic Games, che hanno portato in questi giorni a licenziamenti di massa, la questione potrebbe avere un certo rilievo.