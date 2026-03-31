Fallout ha raggiunto un traguardo su Prime Video con la Stagione 2

Nei primi 91 giorni dal debutto, ben 100 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno seguito Fallout, considerando entrambe le stagioni, mentre la sola Stagione 2 ha raggiunto quota 83 milioni di spettatori.

Sembrava inizialmente che la pubblicazione a cadenza settimanale avesse limitato il successo della seconda stagione, ma a quanto pare la strategia ha funzionato e i dati ufficiali forniti da Amazon lo confermano.

La Stagione 2 di Fallout ha raggiunto un grande traguardo su Prime Video : con un totale di 83 milioni di spettatori, la serie televisiva ha registrato il secondo miglior risultato di sempre per un show al proprio ritorno sulla piattaforma streaming.

Cresce l'attesa per la terza stagione

Come già annunciuato le riprese della terza stagione di Fallout inizieranno prima del previsto e i fan dello show attendono già con trepidazione di poter assistere a come proseguirà la storia dei tre protagonisti dopo gli eventi narrati negli ultimi episodi.

"Fallout continua a coinvolgere il pubblico globale di Prime Video, e il raggiungimento dei 100 milioni di spettatori è una testimonianza dell'incredibile visione creativa dei nostri collaboratori di Kilter Films, Bethesda Game Studios, Geneva, Graham e di tutto il cast e la troupe", ha dichiarato Peter Friedlander, capo della divisione Global TV di Amazon MGM Studios.

"Le prestazioni della serie lo confermano: la stagione 2 si unisce alla stagione 1 come due delle quattro più grandi stagioni mai lanciate sulla piattaforma. Siamo entusiasti di poter vedere il franchise continuare a crescere in attesa della terza stagione."