Disponibile la beta 1 di iOS 26.5: diverse novità per l'Europa e nuove funzionalità

La beta 1 di iOS 26.5 è disponibile e può essere provata. Anche stavolta non ci sono tracce della nuova Siri, mentre sono presenti alcune piccole novità che riguardano l'Europa e alcune funzioni legate all'app Mappe. Vediamo di seguito i dettagli.
Le novità della prima beta
Nell'app Mappe è presente una nuova funzione chiamata "Luoghi consigliati". In base alle tendenze nelle vicinanze, o alle ricerche recenti, l'applicazione suggerirà determinati luoghi che verranno visualizzati anche negli annunci.
E a proposito di annunci, vi abbiamo già parlato dell'introduzione delle pubblicità all'interno delle ricerche. In questa beta è già presente un piccolo accenno, ma l'implementazione effettiva dovrebbe avvenire questa estate. "Maps può mostrare annunci locali in base alla tua posizione approssimativa, ai termini di ricerca attuali o alla visualizzazione della mappa durante la ricerca", si legge.
In precedenza vi abbiamo anche parlato della crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra iPhone e Android, precedentemente testata nella versione iOS 26.4 ma poi esclusa dalla versione finale. Adesso è stata riattivata, ma ovviamente bisognerà capire se sarà disponibile anche da noi.
Passando alle altre novità, quando si collega un accessorio come una Magic Keyboard tramite USB-C, l'iPhone stabilirà automaticamente una connessione Bluetooth.
Per quanto riguarda il trasferimento di file da iPhone ad Android, adesso sono presenti le opzioni "Tutti", "Un anno" o "30 giorni".
Nell'app Books sono stati introdotti nuovi premi destinati alle classifiche di fine anno.
Come vi abbiamo anticipato, per la nuova Siri bisognerà attendere ancora. Inizialmente gli ingegneri Apple avevano utilizzato iOS 26.5 per i test interni su Siri, quindi non sappiamo se le prime novità arriveranno con le future beta. Molto probabilmente, però, se ne parlerà con iOS 27.
Le funzionalità in Europa
Nelle precedenti beta Apple ha già testato nuove funzioni di interoperabilità, come l'accoppiamento di prossimità degli auricolari in stile AirPods e le notifiche su accessori di terze parti.
Adesso è in fase di test anche la condivisione delle attività in tempo reale, da poter sincronizzare con un dispositivo indossabile di terze parti, ma per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli specifici. Non sappiamo quando queste funzionalità saranno ufficialmente disponibili in Europa, ma Apple sta cercando di conformarsi ai requisiti del Digital Markets Act.