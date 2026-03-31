Disponibile la beta 1 di iOS 26.5: diverse novità per l'Europa e nuove funzionalità

La prima beta di iOS 26.5 per sviluppatori è stata distribuita da Apple e include alcune novità per l'Europa, ma della nuova Siri non c'è ancora traccia. Vediamo tutti i dettagli.

La beta 1 di iOS 26.5 è disponibile e può essere provata. Anche stavolta non ci sono tracce della nuova Siri, mentre sono presenti alcune piccole novità che riguardano l'Europa e alcune funzioni legate all'app Mappe. Vediamo di seguito i dettagli.

Le novità della prima beta Nell'app Mappe è presente una nuova funzione chiamata "Luoghi consigliati". In base alle tendenze nelle vicinanze, o alle ricerche recenti, l'applicazione suggerirà determinati luoghi che verranno visualizzati anche negli annunci. Luoghi consigliati E a proposito di annunci, vi abbiamo già parlato dell'introduzione delle pubblicità all'interno delle ricerche. In questa beta è già presente un piccolo accenno, ma l'implementazione effettiva dovrebbe avvenire questa estate. "Maps può mostrare annunci locali in base alla tua posizione approssimativa, ai termini di ricerca attuali o alla visualizzazione della mappa durante la ricerca", si legge. Le pubblicità in Apple Mappe In precedenza vi abbiamo anche parlato della crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra iPhone e Android, precedentemente testata nella versione iOS 26.4 ma poi esclusa dalla versione finale. Adesso è stata riattivata, ma ovviamente bisognerà capire se sarà disponibile anche da noi. Passando alle altre novità, quando si collega un accessorio come una Magic Keyboard tramite USB-C, l'iPhone stabilirà automaticamente una connessione Bluetooth. Per quanto riguarda il trasferimento di file da iPhone ad Android, adesso sono presenti le opzioni "Tutti", "Un anno" o "30 giorni". Nell'app Books sono stati introdotti nuovi premi destinati alle classifiche di fine anno. Come vi abbiamo anticipato, per la nuova Siri bisognerà attendere ancora. Inizialmente gli ingegneri Apple avevano utilizzato iOS 26.5 per i test interni su Siri, quindi non sappiamo se le prime novità arriveranno con le future beta. Molto probabilmente, però, se ne parlerà con iOS 27.