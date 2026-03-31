In difesa del film di Assassin’s Creed

Non so se capita anche a voi, ma io provo spesso la sensazione di essere la voce fuori dal coro, quell'entità quasi mistica che tutti vedono con gran diffidenza perché la pensa in maniera differente. Ecco, non saprei fare neanche la conta di tutte le volte che mi sono sentito la pecora nera del gregge. Tuttavia, capita più di rado che sia io quello a sostenere la qualità di un progetto e non il contrario. Uno di questi casi riguarda un film molto controverso nella comunità di videogiocatori mondiale, perché tocca una saga che è quasi sacra agli occhi dei suoi appassionati (di cui io, anche se in maniera meno dogmatica, faccio ampiamente parte).

Si parla, ovviamente, del live-action di Assassin's Creed, pellicola del 2016 (anche se da noi è uscita i primi giorni del 2017) che vede protagonisti Michael Fassbender e Marion Cotillard. Con l'annuncio del cast completo della nuova, attesa serie targata Netflix e il -più o meno- giro di boa dei dieci anni d'età per il film, ci è parso il caso di andare a esplorare un'altra volta quest'opera per vedere se il disprezzo che l'ha avvinghiata e sepolta appena nata è fondato o se, durante il duello dialettico post-visione, abbia sparato il colpo mortale prima la pancia che la testa.