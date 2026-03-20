Ubisoft svela per sbaglio i dettagli sulla serie TV di Assassin's Creed di Netflix, tra cast e ambientazione

Come riportato da VGC, Ubisoft ha pubblicato oggi 20 marzo un post su Twitter tramite il quale ha annunciato i primi dettagli ufficiali sulla serie TV di Assassin's Creed di Netflix . Il post è però poi stato cancellato e al momento della scrittura di questa notizia non è raggiungibile, ma l'informazione è finita in rete.

I dettagli sulla serie TV di Assassin's Creed di Netflix

Ecco il cast completo:

Toby Wallace

Lola Petticrew

Laura Marcus

Tanzyn Crawford

Zachary Hart

Nabhaan Rizwan

Claes Bang

Noomi Rapace

Ramzy Bedia

Sean Harris

Corrado Invernizzi

Sandra Guldberg Kamp

Youseff Kerkour

Mirren Mack

Il cast di Assassin's Creed

Per quanto riguarda l'ambientazione, sarà l'Impero Romano nell'anno 64 EC, ovvero sotto il regno di Nerone. Il 64 è anche l'anno dell'incendio di Roma. Queste informazioni confermano quanto era stato riportato in precedenza da un report.

Le riprese della serie TV sono ora iniziate, secondo quanto indicato da Ubisoft, ma non è ancora chiaro quando potremo vedere la serie TV. Supponiamo che sarà pronta per il prossimo anno. L'ambientazione romana è certamente interessante, ma Assassin's Creed ha dimostrato di poter funzionare nell'antichità così come in periodi più recenti: la vera discriminante sarà ovviamente la qualità complessiva della trama e della scrittura.

Ricordiamo che la serie videoludica ci ha già portati a Roma, con Assassin's Creed Brotherhood, ma era ambientata nel sedicesimo secolo.