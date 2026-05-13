Un leaker indica quando Far Cry 7 sarà svelato da Ubisoft

La serie di Far Cry è una delle più apprezzate dai fan dei giochi di Ubisoft e ora il pubblico è in attesa di Far Cry 7. Per ora la compagnia francese non ha indicato nulla a riguardo, ma i rumor non si fermano.
Un noto leaker di Ubisoft, @AgaiinTx (Rogue|Tx) ha commentato nuovamente il gioco, parlando a questo giro del periodo di annuncio.
I commenti del leaker
Un utente ha chiesto a Tx se ci sia la possibilità che Far Cry 7 venga pubblicato verso la fine del 2026. La risposta del leaker è però stata negativa, come potete vedere qui sotto.
Rogue ha scritto: "È improbabile. Problemi con la qualità e una serie di cambiamenti che vogliono apportare rendono improbabile che venga pubblicato quest'anno, ma mi aspetterei qualche informazione da loro, come un annuncio, nei prossimi mesi; non aspettarti però di giocarlo quest'anno".
Guardando ai precedenti leak di Far Cry 7, è stato indicato che il gioco sarà ambientato in Alaska, che avrà una modalità storia ma anche un qualche elemento da sparatutto a estrazione (pensate a giochi come ARC Raiders, Escape from Tarkov e Marathon).
Da anni si parla del fatto che, con Far Cry 7, Ubisoft vuole cambiare la formula della serie, quindi questi rumor non stupiscono. Rimangono comunque sempre rumor e nulla più, ricordiamo.
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