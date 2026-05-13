Un leaker indica quando Far Cry 7 sarà svelato da Ubisoft

La serie di Far Cry è una delle più apprezzate dai fan dei giochi di Ubisoft e ora il pubblico è in attesa di Far Cry 7. Per ora la compagnia francese non ha indicato nulla a riguardo, ma i rumor non si fermano.

Un noto leaker di Ubisoft, @AgaiinTx (Rogue|Tx) ha commentato nuovamente il gioco, parlando a questo giro del periodo di annuncio.