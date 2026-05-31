Rayman Origins: Enhanced Edition è comparso su Microsoft Store con una pagina che è stata poi disattivata, ma non prima che qualcuno la notasse. Si tratta fondamentalmente della conferma di un'ulteriore remaster per la serie Ubisoft dopo il chiacchierato Rayman Legends Untold.
Pur non riportando la data di uscita del gioco, la pagina includeva una sinossi completa che descrive non solo i contenuti di questa riedizione, ma anche le sue specifiche tecniche, fra cui ovviamente una grafica a 4K e 60 frame al secondo.
"Quando la Radura dei Sogni viene invasa dai 'Darktoons' dall'indole decisamente felina, il Consiglio delle Fate convoca Rayman per salvare la situazione. Affiancato dal suo migliore amico Globox e da due astuti maghi, i Teensies, questo improbabile gruppo di eroi dovrà ristabilire l'equilibrio prima che il loro mondo svanisca come un brutto sogno", si leggeva nella descrizione.
"Attraversa oltre sessanta livelli realizzati a mano, ricchi di percorsi nascosti, abilità in continua evoluzione e memorabili scontri con i boss: da un gigantesco mostro rosa con centinaia di occhi a un golem montuoso posseduto, fino a una margherita carnivora. Vai a caccia di segreti e collezionabili per sbloccare nuove ricompense e completare la tua avventura."
La remaster di un titolo strepitoso
Mentre Rayman Legends Retold dovrebbe uscire il 1 ottobre, non ci sono dettagli sul lancio di questo Rayman Origins: Enhanced Edition, al di là come detto delle specifiche tecniche legate all'operazione di rimasterizzazione.
"Goditi Rayman Origins come mai prima d'ora grazie alla risoluzione 4K, ai 60 fotogrammi al secondo e a numerosi miglioramenti moderni, comprese nuove funzionalità pensate per rendere il gioco più comodo e accessibile. Scopri sesssanta Reliquie nascoste nel corso dell'avventura e tieni traccia dei tuoi progressi nell'Albero Russante", si leggeva infatti nella descrizione.
"Esplora la Radura dei Sogni, portata in vita da uno stile artistico unico disegnato a mano e da un coloratissimo cast di oltre cento personaggi distribuiti in mondi diversi e straordinariamente fantasiosi."
"Collabora con gli altri, competi per ottenere le ricompense e trasforma ogni livello in un'avventura condivisa e indimenticabile grazie alla modalità cooperativa locale per un massimo di quattro giocatori."
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