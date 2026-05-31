Rayman Origins: Enhanced Edition è comparso su Microsoft Store con una pagina che è stata poi disattivata, ma non prima che qualcuno la notasse. Si tratta fondamentalmente della conferma di un'ulteriore remaster per la serie Ubisoft dopo il chiacchierato Rayman Legends Untold.

Pur non riportando la data di uscita del gioco, la pagina includeva una sinossi completa che descrive non solo i contenuti di questa riedizione, ma anche le sue specifiche tecniche, fra cui ovviamente una grafica a 4K e 60 frame al secondo.

"Quando la Radura dei Sogni viene invasa dai 'Darktoons' dall'indole decisamente felina, il Consiglio delle Fate convoca Rayman per salvare la situazione. Affiancato dal suo migliore amico Globox e da due astuti maghi, i Teensies, questo improbabile gruppo di eroi dovrà ristabilire l'equilibrio prima che il loro mondo svanisca come un brutto sogno", si leggeva nella descrizione.

"Attraversa oltre sessanta livelli realizzati a mano, ricchi di percorsi nascosti, abilità in continua evoluzione e memorabili scontri con i boss: da un gigantesco mostro rosa con centinaia di occhi a un golem montuoso posseduto, fino a una margherita carnivora. Vai a caccia di segreti e collezionabili per sbloccare nuove ricompense e completare la tua avventura."