Un nuovo inFamous o dei remake potrebbero essere in sviluppo per PS5

Durante l'ultimo podcast della testata, Middler ha dichiarato di avere "l'impressione che ci sia qualcosa legato a inFamous in sviluppo da qualche parte dentro PlayStation", lasciando intendere che il progetto non sarebbe necessariamente affidato a Sucker Punch , lo studio originale della serie.

Un remake dei primi giochi per PS3?

Poche ore dopo la pubblicazione del podcast, Greg Miller di Kinda Funny ha contattato Middler in diretta chiedendogli di approfondire l'indiscrezione. Il giornalista ha chiarito che l'informazione proviene da un'unica fonte e che, al momento, non è riuscito a verificarla.

Sulla base di quanto gli è stato riferito, Middler ritiene che il progetto possa essere un remake dei due capitoli usciti su PS3 per PS5. "Non mi è stato detto direttamente, ma era fortemente implicato", ha spiegato, aggiungendo che esiste anche la possibilità che il progetto sia stato cancellato nel frattempo. In altre parole, si tratta di un rumor estremamente fragile, che lo stesso Middler non considera del tutto affidabile.

L'ultimo capitolo della serie è inFamous: Second Son, pubblicato nel 2014, seguito dallo standalone First Light. Da allora Sony non ha più mostrato particolare interesse nel proseguire il franchise, né ha mai realizzato remaster o riedizioni, a differenza di molte altre IP della compagnia. Lo scorso anno Nate Fox, co‑creative director di Sucker Punch, ha spiegato che lo studio negli ultimi anni si è dedicato completamente a Ghost of Tsushima e al sequel Ghost of Yotei, lasciando intendere che non ci sia stato spazio per tornare su inFamous, pur ammettendo che gli piacerebbe lavorarci di nuovo. Ciò comunque non esclude che le redini dell'IP siano state affidate a un altro dei team dei PlayStation Studios.