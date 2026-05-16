I ricavi di CyberAgent trainati dal successo mondiale di Umamusume: Pretty Derby

Il gruppo CyberAgent ha pubblicato i suoi risultati finanziari relativi al secondo semestre dell'anno fiscale conclusosi a marzo 2026, sono molto positivi: il profitto operativo è cresciuto del 106,3% su base annua, raggiungendo i 38,6 milioni di yen (circa 235.000 euro), mentre i ricavi sono aumentati del 47,4% anno su anno, arrivando a 132,2 milioni di yen (circa 820.000 euro).

Le ragazze cavallo

Durante la presentazione agli investitori, il presidente Takahiro Yamauchi ha attribuito il merito di questa performance agli eventi anniversario dei giochi live service e all'espansione internazionale degli affari del gruppo. Le vendite oltreconfine sono più che triplicate rispetto all'anno precedente, trainate in larga misura dal successo mondiale di Umamusume: Pretty Derby. A contribuire ai risultati positivi anche della divisione media e proprietà intellettuali ha concorso l'adattamento anime Umamusume: Cinderella Gray, che ha conquistato il titolo di "Anime dell'Anno" e altri sette premi agli Anime Trending Awards nella loro dodicesima edizione.

Sul fronte delle sussidiarie, Yamauchi ha messo in luce i risultati dello studio mobile GOODROID, anch'esso di proprietà di CyberAgent: 81 titoli pubblicati all'estero, oltre 600 milioni di download complessivi superati lo scorso febbraio, e il recente lancio di Bus Rush Fever!, nuovo titolo mobile sviluppato internamente dallo studio "hyper-casual" Pawars.

Guardando avanti, il presidente ha dichiarato che l'azienda sta "costruendo un sistema per garantire l'operatività a lungo termine dei titoli esistenti, sviluppando al contempo nuovi giochi con l'obiettivo di produrre successi nel medio termine". Ha inoltre segnalato che le pre-registrazioni per il rhythm game mobile hololive Dreams di QualiArts procedono bene, e ha espresso fiducia nell'espansione Endless Ragnarok di Granblue Fantasy: Relink, firmata Cygames.