Lo sviluppatore di Umamusume: Pretty Derby costretto a chiedere scusa per la sua divisione IA

Cygames , sviluppatore di Umamusume: Pretty Derby , il gioco delle ragazze cavallo che tanto successo sta ottenendo su Steam, ha annunciato alla fine della scorsa settimana la creazione di Cygames AI Studio, una sussidiaria incentrata sulle tecnologie di intelligenza artificiale che, secondo un post sul blog aziendale, "costruirà un ciclo creativo unico che andrà oltre il semplice miglioramento dell'efficienza, per ampliare la creatività dei creatori". Apriti cielo. La risposta degli utenti è stata così brutale da aver costretto lo studio di sviluppo a chiedere scusa.

Ragazze cavallo AI

A giudicare dal disprezzo quasi unanime visibile nelle risposte all'annuncio dell'azienda su X, praticamente nessuno ha accolto in maniera completamente positiva la notizia. Oggi, dopo sei giorni di quello che si può definire uno stillicidio da parte della comunità di appassionati di ragazze cavallo, Cygames ha capitolato, chiedendo scusa. O qualcosa di simile.

"Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerosi commenti che esprimevano rabbia e delusione da parte di molti di voi", ha dichiarato Cygames. "Ciò è avvenuto perché abbiamo diffuso un annuncio in giapponese riguardante la fondazione di Cygames AI Studio, Inc., senza affrontare gli attuali problemi e dibattiti sociali legati all'IA generativa. Ci scusiamo sinceramente per la preoccupazione che abbiamo causato".

Pur specificando che i propri prodotti non utilizzano arte creata da IA generativa e che l'azienda nutre "la massima considerazione per chi ama i videogiochi, così come per la dignità, la passione e il cuore dei creatori e degli artisti che sono gli architetti della cultura videoludica", Cygames ha anche affermato che "non implementerà l'IA generativa nei propri prodotti senza preavviso". Quindi la implementerà, avvisando prima.

Anche in questo caso, la risposta della comunità non è stata per niente positiva, visto anche che la pagina delle posizioni aperte nella nuova divisione non prevede alcuna assunzione in ambito creativo, ma solo ingegneri e artisti del prompt. Del resto gli artisti sono preparati al fatto che quando qualche azienda li loda troppo in un comunicato ufficiale, significa che sta per tirargli un pacco.

La svolta di Cygames verso l'IA non è del tutto sorprendente, dato che la sua società madre CyberAgent sta puntando con decisione su questa tecnologia già da diversi anni. CyberAgent mantiene una divisione di ricerca e sviluppo chiamata AI Lab dal 2016 e, nel 2023, ha annunciato la creazione di un'ulteriore divisione dedicata all'implementazione dell'IA generativa nell'animazione e nello sviluppo di videogiochi.