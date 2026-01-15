Smartphone e batterie: Google brevetta un nuovo design per semplificare le riparazioni

Google ha presentato una domanda di brevetto basata su un nuovo design delle batterie. L'obiettivo è quello di renderle facilmente rimovibili e sostituibili, agevolando quindi la riparazione in caso di necessità. Ricordiamo infatti che gli attuali smartphone sono dotati di batterie incollate e sigillate ermeticamente, in modo da impedire l'ingresso di acqua o polveri, nonché per supportare la ricarica wireless e mantenere un design quanto più sottile possibile. Tutto ciò va però a discapito delle riparazioni, che diventano più complicate. Vediamo come potrebbero cambiare le cose.