Dynasty Warriors: Origins per Nintendo Switch 2 ha un trailer di lancio

In primo luogo, il gameplay presenta elementi strategici e un grado di difficoltà inedito , che per la prima volta pone il game over come una condizione possibile e concreta laddove si affronti un combattimento importante senza il giusto impegno.

Tuttavia Origins non si accontenta di trasporre la formula classica della serie e le meccaniche tipiche dei Musou, bensì introduce diverse novità che puntano a rendere l'esperienza più solida, interessante e attuale, senza tuttavia alienare i fan storici.

Pur limitato a 30 fps , il gioco sembra riprendere in maniera fedele la grafica che abbiamo apprezzato su PC, PS5 e Xbox Series X|S, incluse le iconiche battaglie che vedono il nostro personaggio affrontare letteralmente migliaia di nemici contemporaneamente.

Omega Force e Koei Tecmo hanno pubblicato il trailer di lancio di Dynasty Warriors: Origins per Nintendo Switch 2 , l'ultimo capitolo della serie che sarà disponibile anche sulla console ibrida giapponese a partire dal 22 gennaio.

Un nuovo protagonista

Capace di superare subito quota un milione di copie vendute fra PC, PS5 e Xbox Series X|S, Dynasty Warriors: Origins può contare su di un protagonista inedito, un guerriero che inizialmente soffre di amnesia e che decide di unirsi alla squadra di Liu Bei durante le lotte per l'unificazione della Cina.

Gli eventi de Il Romanzo dei Tre Regni restano intatti, ma cambia il punto di vista: la regia, i dialoghi e l'introduzione di elementi mistici e sovrannaturali legati all'identità del nostro personaggio danno vita a un comparto narrativo sorprendentemente curato, probabilmente uno dei migliori mai visti nella saga.

Anche la struttura si evolve, grazie a una mappa del mondo esplorabile a piedi, popolata da personaggi, mercanti, locande e attività opzionali, che arricchiscono il ritmo tra una battaglia e l'altra. Sul campo di battaglia ritroviamo le combo spettacolari e il feeling classico della serie, ma con una varietà maggiore e una ripetitività meglio mascherata da nuove meccaniche e situazioni.