Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2? Il team non era sicuro di farcela

Il team di sviluppo non era sicuro di riuscire a portare Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2: lo ha rivelato il producer, Yoshinao Yamagishi, nel corso di un'intervista in cui ha parlato delle tante difficoltà che lo studio ha dovuto affrontare per portare a termine questo incarico.

"C'erano molti fan che volevano l'uscita di Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2, quindi ancora prima del debutto della console stavamo già effettuando delle ricerche e delle valutazioni dietro le quinte", ha spiegato Yamagishi.

"Il gioco era stato originariamente pensato come un'esclusiva per PS5, dunque non sapevamo davvero se fosse possibile realizzare una versione per Nintendo Switch 2, ma il nostro fantastico team sarebbe sicuramente riuscito a fare qualcosa... così ho semplicemente affidato tutto a loro!"

Ad ogni modo, non è stato così facile: "Quando abbiamo semplicemente convertito il gioco così com'era su Nintendo Switch 2, non eravamo soddisfatti delle prestazioni e quindi si è posto il problema di capire cosa andasse regolato e in che modo", ha raccontato il producer.