L'espansione Visions of Four Heroes di Dynasty Warrios: Origins annunciata con un trailer allo State of Play

Tra i tanti annunci arrivati dallo State of Play a tema Giappone andato in onda questa sera c'è stato anche quello di Visions of Four Heroes, l'espansione a pagamento del musou Dynasty Warriors: Origins.

Il DLC è stato presentato con un breve trailer che svela la data di uscita: il 22 gennaio 2026, ovvero a un anno dal lancio del gioco base e lo stesso giorno di debutto della versione Nintendo Switch 2. I preorder inizieranno a breve e garantiscono il costume Yellow Turban per il protagonista.