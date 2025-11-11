L'espansione Visions of Four Heroes di Dynasty Warrios: Origins annunciata con un trailer allo State of Play

Tra i tanti annunci arrivati dallo State of Play a tema Giappone andato in onda questa sera c'è stato anche quello di Visions of Four Heroes, l'espansione a pagamento del musou Dynasty Warriors: Origins.
Il DLC è stato presentato con un breve trailer che svela la data di uscita: il 22 gennaio 2026, ovvero a un anno dal lancio del gioco base e lo stesso giorno di debutto della versione Nintendo Switch 2. I preorder inizieranno a breve e garantiscono il costume Yellow Turban per il protagonista.
Nuove storie, nuove battaglie
Il filmato purtroppo non svela molti dettagli sull'espansione, con Koei Tecmo e Omega Force che parlando di "nuove storie con i Quattro Eroi, nuovi alleati, armi e molto altro". Non mancheranno ovviamente intensi scontri su larga scala 1 contro 1.000, già visti nel gioco base.
Dynasty Warriors: Origins segna un ritorno alle origini della serie, con un sistema di combattimento rinnovato e battaglie di massa ancora più spettacolari. Il giocoo racconta una nuova storia ambientata nell'epoca dei Tre Regni, con una narrazione più profonda rispetto ai capitoli precedenti. Il gioco si apre un anno prima della Rivolta dei Turbanti Gialli, in un periodo di crescente instabilità in Cina. Il protagonista è un esperto di arti marziali affetto da amnesia, che si ritrova in un villaggio devastato dalla carestia. Qui incontra Zhang Jiao, un uomo carismatico che offre aiuto alla popolazione, e Guan Yu, un guerriero che denuncia le ingiustizie del regime. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins.