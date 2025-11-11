BrokenLore: Unfollow e BrokenLore: Ascend annunciati per PS5, sono due inquietanti horror

BrokenLore: Unfollow arriverà su PS5 il 16 gennaio 2026, mentre BrkenLore: Ascend è stato mostrato per la prima volta in questa occasione e arriverà su PS5 nell'estate del 2026, in attesa di ulteriori informazioni.

Nel corso dello State of Play dedicato alle produzioni nipponiche sono stati annunciati due capitoli della serie horror BrokenLore, in arrivo entrambi su PS5 : si tratta di BrokenLore: Unfollow e BrokenLore: Ascend , con quest'ultimo che si è mostrato per la prima volta in questa occasione.

Due visioni diverse dell'horror

BrokenLore: Unfollow è un gioco horror psicologico in prima persona che esplora il lato oscuro dei social media, mettendoci nei panni di Anne, una giovane donna tormentata dal trauma del bullismo e intrappolata in un incubo surreale in cui deve confrontarsi con gli echi del suo passato.

Nel gioco ci troviamo ad esplorare spazi surreali e mutevoli, inseguiti da una presenza opprimente che mantiene sempre alta la tensione, dove simboli e ricordi si rifrangono in forme inquietanti, sfidando i giocatori a leggere tra le righe e ad affrontare ciò che Anne ha cercato di sopprimere. State of Play di novembre: tutti gli annunci dell'evento PlayStationDobbiamo affidarci allo smartphone di Anne per sondare l'oscurità, rivelare indizi e sopravvivere agli incontri con le manifestazioni delle sue paure.

BrokenLore: Ascend fonde l'horror psicologico della serie con un gameplay incentrato sull'arrampicata ed è ambientato in una Tokyo inquietante e reinventata. Qui ci troviamo a dover scalare un'immensa torre che svetta sullo skyline della città, dove ogni passo verso l'alto sembra sfidare sia la gravità che la sanità mentale.

I protagonisti della storia sono Ren e Yui, due compagni la cui ricerca della visibilità li spinge in un pericoloso viaggio verticale, inseguiti da un'entità ispirata al Rokurokubi, il cui collo innaturalmente allungato si insinua nella struttura, trasformando l'ambiente stesso.