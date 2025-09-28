Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2 deve accettare dei compromessi tecnologici per funzionare

Dynasty Warriors: Origins è disponibile da gennaio 2025 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S ma è in arrivo anche per Nintendo Switch 2. Sebbene sia la console più recente, l'ibrida di Nintendo non è certamente la più potente e viene naturale chiedersi quali siano gli obiettivi al livello tecnico del videogioco nella sua nuova versione.

I dettagli sulle prestazioni di Dynasty Warriors: Origins

Il Game Director Tomohiko Sho ha spiegato che Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2 girerà a 30 FPS, bloccati ma "stabili". Secondo gli autori i 60 FPS non erano impossibili da raggiungere, ma avrebbe richiesto di impostare un numero di soldati nemici inferiore. Inoltre, con i 30 FPS il videogioco è più stabile e per gli autori questa era la priorità.

Si tratta di una scelta comprensibile, visto che Dynasty Warriors: Origins dispone di più nemici a schermo rispetto ai capitoli precedenti ed eliminare questa caratteristica avrebbe inficiato il valore del gioco. Certo, in qualità di gioco d'azione i 60 FPS sono molto utili e permettono di vivere un'esperienza di combattimento più soddisfacente sia a livello visivo che a livello ludico, ma in linea di massima sappiamo bene che Nintendo Switch 2 non è la console che si sceglie se la priorità numero uno è avere prestazioni incredibili.

