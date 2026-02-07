Se sei curioso di provarlo, l'iPhone Air è su Amazon al minimo storico

Il nuovo iPhone Air ti incuriosisce ma costa troppo per te? Se sei interessato, è attualmente disponibile su Amazon a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.239 € (nella versione da 256 GB). Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Troverai anche altre colorazioni tra cui scegliere. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
iPhone Air al minimo storico
Si tratta di uno smartphone molto sottile, con uno spessore di 5,6 mm, e struttura in titanio che lo rende ancora più resistente. Questo dispositivo adotta il chip A19 Pro, in grado di offrire ottime prestazioni. Inoltre, il Ceramic Shield rende il retro dell'iPhone quattro volte più resistente agli urti (di fronte è presente il nuovo Ceramic Shield 2). Tuttavia, i più esigenti devono sapere che il comparto fotogragico è limitato a una singola fotocamera, mentre la batteria ha una capacità di 3.149 mAh, quindi è piuttosto piccola.
In ogni caso, questo sconto - seppur non impressionante - potrebbe permetterti di dargli un'opportunità, qualora fossi interessato.