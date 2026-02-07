Nioh 3, Dragon Quest, My Hero Academia? Cosa giocherete questo fine settimana?

Il risultato finale è insomma un episodio dotato di un sistema di combattimento eccellente e di un comparto artistico notevole, capace di catapultarci in un mondo inquietante mentre ci muoviamo fra diverse epoche nel tentativo di sconfiggere gli Yokai.

Quest'ultimo si apprestava a prendere il posto di suo padre come shogun, ma l'improvvisa minaccia lo costringe a sfoderare le armi e a combattere, dando fondo a tutte le proprie risorse per contrastare l'avanzata dei demoni guerrieri e alternando due differenti stili di lotta, samurai e ninja , per riuscire a superare le loro difese.

Non cambia ovviamente l'ambientazione, con un Giappone feudale alternativo e oscuro per via della presenza di un esercito di Yokai che vuole conquistare il paese sbaragliando gli esseri umani, e che in questo caso viene evocato direttamente da Kunimatsu Tokugawa, il fratello del protagonista dell'avventura, Takechiyo.

Cosa giocherete questo fine settimana? Negli ultimi giorni ci sono state diverse uscite di spessore, a cominciare da Nioh 3 : il nuovo capitolo della serie soulslike prodotta da Koei Tecmo punta a sintetizzare l'esperienza maturata finora per dare vita a un prodotto davvero solido, coinvolgente e impegnativo.

Oppure...

Se avete letto la nostra recensione di Dragon Quest VII Reimagined, saprete già che l'atteso rifacimento del grande classico Square Enix non ha deluso le nostre aspettative, coinvolgendoci in un'avventura completamente ridisegnata sul piano tecnico ma fedele allo stile e alle atmosfere dell'opera originale.

Se invece cercate qualcosa di diverso e siete fan del manga di Kohei Horikoshi, è uscito nei giorni scorsi anche My Hero Academia: All's Justice, la trasposizione che conclude la saga sviluppata da Byking, portando sullo schermo l'arco narrativo finale e consegnandoci dunque la conclusione di una storia davvero appassionante.

Certo, magari siete ancora impegnati a portare avanti qualche altro titolo oppure volete approfittare di un periodo meno intenso per recuperare qualcosa dal backlog... o preservare le energie in vista dell'ormai imminente lancio di Resident Evil Requiem! Parliamone, allora: cosa giocherete questo weekend?