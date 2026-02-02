Final Fantasy, l'altro pilastro di Square Enix, può anche rappresentare l'innovazione o la sperimentazione, ma Dragon Quest è la tradizione e da quella non si schioda, semplicemente non può farlo. Forse è per questo che Dragon Quest VII Reimagined, alla prova del nove, si è rivelato un "remake" molto più conservatore del previsto.

Dragon Quest VII Reimagined rientra in quella che potremmo ormai definire un'operazione quasi archeologica : si tratta di recuperare certi classici che avrebbero meritato una maggiore risonanza o che rappresentano un traguardo troppo iconico per lasciare che il passare del tempo li consegni all'oblio. È un'operazione di revisione a più livelli che calza a pennello per una serie come Dragon Quest, perché permette a Square Enix di cambiarla fino a un certo punto, rendendo ogni gioco vintage più appetibile ai palati odierni senza snaturare una serie che oggi consideriamo la pietra angolare del genere JRPG.

Reimagined o HD-3D Remake?

Se un paragone va fatto, ha senso solo in parte farlo con il Dragon Quest VII uscito su PlayStation nell'estate del 2000, e mai arrivato in Europa, oppure con il primo remake pubblicato per Nintendo 3DS nel 2013 con il sottotitolo Frammenti di un mondo dimenticato. In realtà, sarebbe più logico mettere a confronto Dragon Quest VII Reimagined con i recenti HD-2D Remake dei primi tre capitoli perché, a conti fatti, di questo si tratta: la filosofia impiegata nella ricostruzione dei giochi è praticamente la stessa e forse si è scelto il suffisso Reimagined per distinguere l'estetica 3D nuova di zecca con la pixelart in HD-2D dei Remake in questione.

Dragon Quest VII Reimagined impiega un look peculiare basato sulla scansione 3D di bambolotti

Alla fine, però, le riproposizioni dei quattro giochi seguono tutti lo stesso principio: sono praticamente copie carbone (o quasi) dei titoli originali, riformulati parzialmente sotto certi aspetti che avevano davvero bisogno di essere svecchiati, cosa che si poteva fare senza compromettere l'identità e l'integrità classiche dei singoli titoli. Dragon Quest VII Reimagined implementa una pletora di soluzioni, in tal senso, che vanno a impattare il gameplay, non necessariamente con l'intenzione di semplificarlo, ma di renderlo più scorrevole, accessibile, pulito. Il che comporta una flessione al ribasso della difficoltà, peraltro ampiamente personalizzabile grazie a tutta una serie di opzioni inedite che possono andare a intaccare la progressione, il combattimento e l'esplorazione.

Per intenderci, il Dragon Quest VII originale era un JRPG celebre per la sua lunghezza: si poteva giocare per più di cento ore prima di vedere i titoli di coda, mentre la versione Reimagined si completa in praticamente la metà del tempo. Ma all'epoca non c'erano indicatori che contrassegnavano gli obiettivi da raggiungere, promemoria a schermo, punti di ristoro gratuiti generosamente distribuiti nei dungeon presso cui guarire e salvare la partita, tutte cose che Reimagined invece ha.

I nemici sono visibili sullo schermo come in Dragon Quest XI e altri JRPG recenti

Se nell'originale gli incontri erano casuali e si perdeva tempo a caricarli anche quando non si aveva voglia di combattere, in Reimagined vediamo i nemici sullo schermo e possiamo aggirarli oppure colpirli per iniziare lo scontro con un piccolo vantaggio, scontro che peraltro possiamo automatizzare e pure velocizzare. Sono funzionalità - miglioramenti nella qualità della vita - che abbiamo visto e stravisto negli anni, ma che nel Dragon Quest VII del 2000 erano assenti. E non sono certamente gli unici: abbiamo scorciatoie per curare il party fuori dai combattimenti, chiamare il tappeto volante o "telefonare" all'Abbazia Mutationis per cambiare Vocazioni in qualunque momento, punti di salvataggio automatici, contatori di Minimedaglie e Frammenti giusto per capire cosa ci manca e dove trovarlo, e chi più ne ha più ne metta.

Sono "aiuti" che Square Enix ha aggiunto alla sua revisione di un Dragon Quest che, escludendo queste modernizzazioni, resta classico che più classico non si può. Reimagined è ancora Dragon Quest VII così com'era nel 2000 e nel 2013, e il prologo - sicuramente snellito rispetto alla famigerata introduzione originale - è quasi uno specchietto per le allodole, su cui lo sviluppatore ha passato una mano di magnifica vernice. Si è parlato per mesi di questa nuova interpretazione visiva che Square Enix chiama "stile diorama": una combinazione di scansioni in 3D di bambolotti reali e scenari poligonali in alta definizione che ricostruiscono meticolosamente quelli originali. È una soluzione che funziona, entro certi limiti.

I combattimenti sono i più colorati e spettacolari della serie

I modelli 3D dei personaggi principali - praticamente i sei membri del party - sono effettivamente inappuntabili, anche se deve piacere il peculiare character design di un Akira Toriyama più vicino a Dr. Slump & Arale che a Dragon Ball, considerate le proporzioni spesso buffe e innaturali: il dettaglio e le animazioni di questi pupazzi scansionati sono incredibili, ma lo sforzo creativo si potrebbe dire che finisca lì. Per quanto sia meticolosa e pulita la grafica in generale, si capisce subito che gli scenari comuni e i modelli 3D di nemici e personaggi vari hanno pescato la pagliuzza più corta, e forse è per questo che le cinematiche inedite sono poche e sparute, perlopiù brevissime e circoscritte a momenti particolarmente importanti della storia. Poi, infatti, il gioco ricicla e ricolora ogni altro modello 3D e arriva a descrivere intere scene sotto forma di testi bianchi su sfondo nero, esattamente come ventisei anni fa, quando si sarebbe potuta aggiungere una cinematica o un'illustrazione.

Il problema sta proprio nel divario abissale che c'è tra una parte del gioco - i protagonisti, la mappa del mondo - e tutto il resto: alla lunga lo stacco si comincia a notare un po' troppo e la colonna sonora di Koichi Sugiyama, sentita e risentita ormai allo sfinimento, fa venire il sospetto che questo Dragon Quest VII ripensato non sia stato poi così tanto ripensato. Per dire, Square Enix ha anche doppiato molti dialoghi, e in due lingue per buona misura, ma non tutti: resta perciò un senso di incompiutezza fastidioso, come un rumore bianco di sotto. Naturalmente il gioco è stato tradotto completamente e ottimamente in italiano, con il tipico adattamento nostrano di Dragon Quest fatto di dialetti e giochi di parole.