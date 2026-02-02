Il nuovo trailer di Fallout con Maximus celebra il finale della serie TV e i videogiochi

Per celebrare il finale della seconda stagione della serie TV di Fallout, disponibile su Prime Video, Bethesda Game Studios ha pubblicato un nuovo trailer con Aaron Moten, l'interprete di Maximus.
Nel trailer, Moten appare insieme a un Vault Boy gigante, con cui scopre Fallout 76 e altri titoli della saga Fallout, come Fallout 4, Fallout Shelter e Fallout: New Vegas. Proprio a quest'ultimo viene dedicata una scena che vi divertirà sicuramente, se ci avete giocato.
Festeggiare il successo della serie
Sempre per festeggiare il finale di stagione, Fallout 76 è giocabile gratuitamente dal 28 gennaio. I giocatori possono quindi giocare al nuovo aggiornamento Sorgenti Brucianti, esplorare la regione dell'Ohio, incontrare Walton Goggins nei panni del Ghoul e scoprire tutto ciò che la Zona Contaminata ha da offrire.
L'accesso gratuito sarà disponibile fino al 4 febbraio su PlayStation, mentre su Xbox e Steam sarà possibile giocare fino al 5 febbraio.
Anche su mobile le novità non mancano: è già disponibile la nuova stagione di Fallout Shelter, intitolata "Il banco vince sempre", che introduce un nuovo Vault sperimentale situato sulla Strip di New Vegas, con sfide inedite da affrontare e personaggi noti della serie TV da sbloccare come ricompense.
Attualmente la serie principale di Fallout è ferma al quarto capitolo. Bethesda ha dichiarato di essere al lavoro sul quinto, anche se non ha dato tempistiche al riguardo. La serie TV è arrivata alla conclusione della seconda stagione. Si tratta di una delle serie di maggior successo di sempre per Prime Video, di cui è già in lavorazione la terza stagione.