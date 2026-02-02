Il nuovo trailer di Fallout con Maximus celebra il finale della serie TV e i videogiochi

Nel trailer, Moten appare insieme a un Vault Boy gigante, con cui scopre Fallout 76 e altri titoli della saga Fallout, come Fallout 4, Fallout Shelter e Fallout: New Vegas. Proprio a quest'ultimo viene dedicata una scena che vi divertirà sicuramente, se ci avete giocato.

Festeggiare il successo della serie

Sempre per festeggiare il finale di stagione, Fallout 76 è giocabile gratuitamente dal 28 gennaio. I giocatori possono quindi giocare al nuovo aggiornamento Sorgenti Brucianti, esplorare la regione dell'Ohio, incontrare Walton Goggins nei panni del Ghoul e scoprire tutto ciò che la Zona Contaminata ha da offrire.

L'accesso gratuito sarà disponibile fino al 4 febbraio su PlayStation, mentre su Xbox e Steam sarà possibile giocare fino al 5 febbraio.

Anche su mobile le novità non mancano: è già disponibile la nuova stagione di Fallout Shelter, intitolata "Il banco vince sempre", che introduce un nuovo Vault sperimentale situato sulla Strip di New Vegas, con sfide inedite da affrontare e personaggi noti della serie TV da sbloccare come ricompense.

Attualmente la serie principale di Fallout è ferma al quarto capitolo. Bethesda ha dichiarato di essere al lavoro sul quinto, anche se non ha dato tempistiche al riguardo. La serie TV è arrivata alla conclusione della seconda stagione. Si tratta di una delle serie di maggior successo di sempre per Prime Video, di cui è già in lavorazione la terza stagione.