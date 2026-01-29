Gli episodi della prima stagione di Fallout gratis per tutti su YouTube in attesa del finale della seconda

Amazon sta pubblicando gratuitamente su YouTube la Stagione 1 della serie TV di Fallout , per accompagnare l'arrivo del finale della Stagione 2, previsto per la prossima settimana. Gli episodi vengono caricati quotidianamente sul canale YouTube di Prime Video. Per adesso sono già disponibili l'episodio 1 e l'episodio 2. L'obiettivo è chiaro: far conoscere la serie anche ai non abbonati, così da spingerli a pagare per continuare a vederla.

I due episodi

Per comodità, ecco i due episodi pubblicati finora su YouTube.

L'ottavo episodio della seconda stagione, l'ultimo, risponderà ad alcuni interrogativi aperti proprio dalla prima stagione.

Attenzione, perché stiamo per darvi delle anticipazioni sulla trama. Se non volete averne, non andate oltre nella lettura. Ad esempio sapremo perché Cooper Howard, o meglio il Ghoul, era a una certa festa con il figlio durante lo scoppio delle bombe prima della devastazione del mondo. Almeno questo è ciò che ha dichiarato l'attore stesso.

Comunque sia, gli episodi gratuiti sono sicuramente una gradita sorpresa per i curiosi della serie che non vogliono abbonarsi, nonché una visione consigliata anche ai fan dei videogiochi, considerando quanti riferimenti diretti ci sono e quante idee prese proprio dai capitoli videoludici sono riconoscibili. Del resto, questo è quanto di meglio si possa desiderare, in attesa di sapere qualcosa su Fallout 5.