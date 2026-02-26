Sony potrebbe ridurre il lancio di esclusive PlayStation single player su PC

I giochi multiplayer in stile live service continueranno dunque probabilmente a uscire contemporaneamente su PC e PlayStation, secondo Schreier, ma i single player verranno ridotti su PC, o forse completamente interrotti .

È soltanto un breve passaggio del suo intervento all'interno del podcast, ma Schreier sembra abbastanza convinto di questa "sensazione", secondo la quale Sony avrebbe intenzione di variare un po' il piano d'azione per quanto riguarda il PC, lasciando inalterata la strategia per quanto riguarda i multiplayer ma riducendo l'apporto dei single player tradizionali.

Il noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg ha recentemente riferito, nel corso del podcast Triple Click, di "aver percepito" che Sony voglia ridurre la conversione di esclusive PlayStation single player su PC , invertendo dunque la rotta multipiattaforma intrapresa da un po' di tempo a questa parte.

Ritorno alle origini?

Secondo il giornalista, qualcosa si potrebbe iniziare a vedere già con il lancio di Marvel's Wolverine, che potrebbe rimanere esclusiva PlayStation e non arrivare su PC, con l'intenzione di rendere chiaro il fatto che certi giochi possano essere giocati solo sulle console Sony.

Schreier ha peraltro confermato la questione all'interno di una discussione sul forum ResetEra, partita proprio dalle sue dichiarazioni nel podcast, riferendo che "non si tratta di speculazioni" e che "altre informazioni al riguardo sono in arrivo".

Considerando l'affidabilità del giornalista, viene da prendere alquanto sul serio queste sue "sensazioni", in attesa di quello che dovrebbe essere un report vero e proprio.

Qualcosa del genere era stato riferito anche da John Linneman di Digital Foundry tempo addietro, ma la dichiarazione della firma di Bloomberg la rende alquanto più credibile.

Certo bisogna anche considerare che di giochi single player tradizionali di PlayStation ce ne sono stati sempre meno di recente, dunque una riduzione o un rallentamento su PC sarebbe una conseguenza naturale, ma sembra che possa esserci un vero e proprio cambio di strategia in atto presso Sony.