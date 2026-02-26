3

Pokémon, un video ufficiale celebra il trentesimo anniversario

La divisione nipponica di The Pokémon Company ha pubblicato un simpatico video per celebrare il trentesimo anniversario di Pokémon, che è già in vigore in Giappone.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/02/2026
Uno dei tanti loghi per il trentesimo anniversario dei Pokémon

La divisione nipponica di The Pokémon Company ha pubblicato un video che celebra il trentesimo anniversario dei Pokémon, che qui da noi entrerà in vigore domani, 27 febbraio, ma che in Giappone è già "attivo" per via del fuso orario.

Il filmato rielabora il logo del trentennale accompagnandoci attraverso tutte le generazioni della saga e presentando i suoi personaggi più iconici, alcuni dei quali si sono visti tributare anche qualche istante di gloria attraverso speciali animazioni.

Nata nel 1996 su Game Boy con Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu, la serie è approdata in occidente due anni più tardi ed è riuscita a conquistare rapidamente un pubblico globale sempre più ampio, dando il via a un fenomeno culturale senza precedenti.

Ogni Pokémon ha un suo logo personalizzato per il 30° anniversario Ogni Pokémon ha un suo logo personalizzato per il 30° anniversario

L'ultimo episodio del franchise, Leggende Pokémon: Z-A, è stato pubblicato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 lo scorso ottobre, segnando il debutto sulla nuova console ibrida giapponese.

E domani arriva il Pokémon Presents

Come sappiamo, domani verrà trasmesso un nuovo Pokémon Presents che punterà appunto a celebrare il trentesimo anniversario dei Pokémon e ad annunciare le ultime novità legate al marchio.

In particolare le aspettative degli appassionati sono rivolte verso la decima generazione, che stando alle voci circolate in questi mesi si chiamerà Onda e Vento e vanterà un'ambientazione marittima, nella fattispecie un arcipelago ispirato probabilmente al sud-est asiatico.

Per una conferma dei rumor, naturalmente, dovremo attendere le 15.00 di domani, 27 febbraio, quando potrete seguire il Pokémon Presents in diretta qui su Multiplayer.it.

