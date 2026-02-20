Il Pokémon Presents del 27 febbraio è stato annunciato: ecco l'orario

Sapevamo benissimo che sarebbe arrivato, ma ora ne abbiamo la conferma: durante il Pokémon Day andrà in onda un Pokémon Presents , ovvero uno show di presentazione che metterà al centro della scena le ultime novità del mondo dei mostriciattoli tascabili preferiti al mondo.

Cosa aspettarsi dal Pokémon Presents

Il Pokémon Presents è il momento migliore dell'anno per ricevere le ultime novità sulla serie di giochi di ruolo a turni (e non solo) di Game Freak. Possiamo aspettarci novità su cose come il Pokémon World Championships, le nuove serie animate dedicate ai Pokémon e magari anche sui parchi a tema come il PokéPark Kanto.

Ovviamente i fan dei Pokémon saranno prima di tutto interessati alle novità videoludiche. Non mancheranno novità su giochi live service come Pokémon GO, Pokémon Master Ex, Pokémon Café ReMix, Pokémon Champions e Pokémon Sleep, senza dimenticare Pokémon Unite, GCC Pokémon Pocket e Pokémon Friends.

Diamo però tutti per scontato che il vero fulcro dell'evento sarà la decima generazione, che secondo i rumor più insistenti degli ultimi mesi e anni si chiamerà Onda e Vento e avrà una ambientazione marittima, un arcipelago ispirato al sud-est asiatico (anche se inizialmente si parlava della Grecia). Ovviamente per ora sono solo speculazioni, ma per fortuna presto potremo avere dettagli ufficiali al riguardo.

Diteci, quali sono le vostre speranze per il futuro di Pokémon?