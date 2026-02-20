Steam ha lanciato il Festival dei cavalli con tanti sconti e criniere per tutti

Come avrete capito, il suddetto festival è già iniziato e andrà avanti fino al 23 febbraio .

Steam ormai organizza ogni genere di festival per promuovere sconti e offerte sui giochi. Festival per genere, festival per nazione, festival per temi... quindi perché non un Festival dei cavalli ? Sì, proprio un evento dedicato a tutti quei giochi in cui i nostri amici equini sono i protagonisti o quasi.

Che giochi sono inclusi?

Come descritto su Steam, sono inclusi "I giochi di cavalli e di altre creature equine" che rappresentano "il fulcro di questo festival". Quindi non solo cavalli, ma anche unicorni, che non fanno mai male... a parte quando ti incornano. Ah, ci sono anche gli asini, ma quelli veri, non quelli metaforici.

Comunque sia, volete qualche esempio di di gioco incluso nel festival? Partiamo da The Ranch of Rivershine, un cozy game in cui si allevano cavalli in un pacifico ranch, che attualmente potete portare a casa per 14,99 euro invece di 24,99 euro (-40%). Sempre sullo stesso tema, ma con un piglio più simulativo, abbiamo Unbridled: That Horse Game che potete acquistare per 19,19 euro invece di 23,99 euro. Se vi piacciono i giochi narrativi, per voi c'è Sound of Horses, cui potete carezzare la criniera per 7,99 euro invece di 9,99 euro (-20%). Rimanendo sempre sui giochi narrativi, in questo caso con elementi da gioco di ruolo, abbiamo MareQuest: An Interactive Tail a 2,49 euro invece di 4,99 euro (-50%). Pensate che ha il 99% di recensioni positive su Steam. Andando più sul classico, abbiamo MY LITTLE PONY: Avventura a Maretime Bay, il gioco ufficiale della serie My Little Pony/Mio Mini Pony, che costa 15,99 euro anzichè 39,99 euro (-60%). Infine, per quelli di voi in preda alle turbe adolescenziali, con gli ormoni che vi costringono a dissacrare tutto ciò che è cozy, consigliamo Slaughter Horse 2, in cui dei simpatici unicorni si danno alla pazza gioia. Potete acquistarlo per 3,94 euro invece di 5,89 euro (-33%).

Chiaramente ci sono molti altri giochi che fanno parte del festival. Se volete scoprirli tutti, andate sulla pagina dell'evento, portandovi almeno una carota.