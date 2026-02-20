Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Switch spuntano su Nintendo eShop con una data di uscita

La data di uscita sarebbe il 27 febbraio , ovvero il Pokémon Day.

Un noto leaker lo aveva anticipato e ora ne abbiamo una nuova conferma: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono in arrivo su Nintendo Switch, acquistabili tramite l'eShop.

I dettagli su Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Nintendo Switch

L'informazione è stata condivisa da Wario64 che ha scovato nella sezione dei giochi in arrivo le prenotazioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Tramite queste possiamo vedere che i videogiochi costeranno 19,99 dollari l'uno, quindi supponiamo che in Europa costeranno 19,99 euro.

La versione Nintendo Switch di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia includerà ovviamente non solo l'intera regione di Kanto "classica" della prima generazione, ma anche il Settipelago, l'ambientazione creata per questi due remake usciti originariamente per Game Boy Advance.

Sarà poi possibile usare il Pokémon Wireless Club per scambiare creature e lottare, oltre che chiacchierare con altri giocatori tramite la funzione wireless locale. Il supporto a Pokémon Home non sarà disponibile subito, ma solo successivamente ("presto", dice la descrizione, senza ulteriori dettagli).

Diteci, vi interessa questo port dei due classici giochi per GBA? Oppure dal Pokémon Day volete solo informazioni sulla decima generazione? Infine, vi ricordiamo che GCC Pokémon Pocket ha svelato il nuovo set, Meraviglie di Paldea, basato su Scarlatto e Violetto.