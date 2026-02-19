Aphelion si mostra in un video gameplay esteso, svelato il periodo di uscita su PS5, PC, Xbox e Game Pass

L'annuncio è accompagnato da un video gameplay esteso , in cui i due astronauti protagonisti, Ariane e Thomas, esplorano il pianeta Persephone dopo essersi separati a causa di un atterraggio di emergenza. Tra enigmi ambientali, arrampicate ed esplorazione, il filmato si chiude con l'incontro di una misteriosa creatura aliena.

DON'T NOD ha annunciato che pubblicherà la sua nuova avventura sci‑fi Aphelion durante la primavera . Il gioco, come già confermato, arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC, e sarà disponibile su Game Pass sin dal lancio.

Che cos'è Aphelion

Aphelion è un action‑adventure cinematografico in terza persona che combina esplorazione, arrampicata, stealth e forte tensione narrativa. Ambientato nel 2060, racconta un futuro in cui la Terra è ormai destinata a diventare inabitabile e l'unica speranza dell'umanità è Persephone, un nono pianeta appena scoperto ai margini del Sistema Solare.

L'Agenzia Spaziale Europea invia così la missione scientifica Hope 01, composta dagli astronauti Ariane Montclair e Thomas Cross, incaricati di esplorare il pianeta e valutarne la possibile colonizzazione. Al centro della storia c'è il loro legame complesso: isolati ai confini del Sistema Solare, la relazione diventa un'ancora di salvezza mentre qualcosa di sconosciuto si muove sotto il ghiaccio.

Il video presentato oggi mostra le sequenze iniziali del gioco: l'atterraggio turbolento separa i due astronauti, costringendoli a sopravvivere da soli in un mondo ghiacciato, ostile e completamente inesplorato. Il giocatore deve attraversare paesaggi alieni modellati da tempeste letali, anomalie elettromagnetiche e fenomeni che sfidano le leggi della realtà, sfruttando strumenti come rampino, pathfinder e riserve d'ossigeno per avanzare.