Il metroidvania dark fantasy Grime 2 ha una data di uscita su Steam

Kwalee e gli sviluppatori di Clover Bite hanno annunciato la data di uscita di Grime 2: il metroidvania dark fantasy sarà disponibile dal 31 marzo su PC tramite Steam.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, in cui vediamo il protagonista sfruttare la sua natura di Senzaforma per assorbire creature, manipolare l'ambiente e utilizzare le sue trasformazioni per ottenere vantaggi sia negli scontri sia nell'esplorazione.