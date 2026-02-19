Il metroidvania dark fantasy Grime 2 ha una data di uscita su Steam

Kwalee e gli sviluppatori di Clover Bite hanno annunciato la data di uscita di Grime 2: il metroidvania dark fantasy sarà disponibile dal 31 marzo su PC tramite Steam.
L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, in cui vediamo il protagonista sfruttare la sua natura di Senzaforma per assorbire creature, manipolare l'ambiente e utilizzare le sue trasformazioni per ottenere vantaggi sia negli scontri sia nell'esplorazione.
Disponibile una demo
Grime 2 riprende l'universo oscuro e surreale del primo capitolo, portando il giocatore in un mondo in continua mutazione dove materia organica, sculture viventi e architetture impossibili si fondono in un'unica entità pulsante.
Il gioco si presenta come un action adventure metroidvania che ci mette nei panni di un Senzaforma, una creatura in grado di assorbire i nemici e assumere la loro forma per sfruttarne poteri e abilità. Il corpo modellabile del protagonista permette anche di lanciare una sorta di liana, sparare proiettili e interagire con lo scenario in modi diversi, come mostrato nel nuovo trailer.
Se siete interessati potrete già da ora provare con mano il gioco grazie a una demo, la trovate sulla pagina Steam del titolo, a questo indirizzo.