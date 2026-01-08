Don't Nod svela il compositore di Aphelion: è un vincitore del premio César

Ha anche condiviso un video esclusivo che mostra Bouhafa e la sua musica .

Durante il New Game + Showcase DON'T NOD ha annunciato che Amine Bouhafa sarà il compositore della colonna sonora di Aphelion , il suo nuovo gioco sci-fi.

Il video sulla musica di Aphelion

Amine Bouhafa è un compositore franco-tunisino vincitore del premio César, noto per le colonne sonore di Timbuktu (2015), The Summit of the Gods (2021) e The Little Sister (2025). "È la prima volta che lavoro a un videogioco e mi è piaciuto il modo in cui [il team di Aphelion] ha pensato alla musica e al gioco. Mi sto davvero godendo l'esperienza."

"È stato un vero piacere collaborare con Amine su Aphelion. Abbiamo scoperto il suo lavoro grazie alla colonna sonora di The Summit of the Gods e siamo stati immediatamente catturati dal suo talento nel rappresentare l'intimità dei personaggi immersi in un'avventura grandiosa ed epica", afferma Florent Guillaume, Direttore Creativo. "Amine è una persona con grande intelligenza emotiva e sincera umanità. Spero che i giocatori possano percepire questa connessione e che la loro esperienza li emozioni."

Il video esplora il modo in cui il compositore utilizza gli strumenti come un organo a canne e il Cristal Baschet (o Crystal Organ se preferite) per far emergere la sacrilità dell'avventura e portare in vita l'identità del pianeta sul quale Aphelion è ambientato, Persephone.

Ricordiamo che Aphelion sarò disponibile nel 2026 su PC (Steam), Xbox Series X | S e PlayStation 5. Supporterà Xbox Play Anywhere e sarà disponibile sin dal lancio su Game Pass. Inoltre, ci sarà una versione fisica per PlayStation 5 e sarà disponibile in Nord America, Europa e Australia.

Segnaliamo poi che Netflix ha affidato a Don't Nod lo sviluppo di un'avventura narrativa, forse è Stranger Things?