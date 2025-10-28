0

Aphelion si è mostrato in un nuovo trailer, sarà disponibile su Game Pass al lancio

Aphelion torna a mostrarsi in occasione dell'evento ID@Xbox con un nuovo trailer che mostra qualcosa delle scene di gameplay e narrative in questa interessante avventura sci-fi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/10/2025
Aphelion, la copertina

Don't Nod, il team di Life is Strange, ha mostrato il suo nuovo gioco con un trailer di presentazione nel corso dell'evento ID@Xbox: si tratta di Aphelion, un action adventure ad ambientazione fantascientifica che sembra davvero promettente.

Il nuovo trailer si intitola "Hide to Survive" e presenta un misto di elementi dal taglio fortemente cinematografico, e conoscendo gli autori possiamo aspettarci una certa attenzione alla narrazione anche in un titolo che sembra concedere qualcosa di più all'azione vera e propria.

Aphelion non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al lancio anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

Una situazione disperata

Persi su un pianeta ghiacciato, i due protagonisti si ritrovano a dover far fronte a una situazione disperata, potendo contare solo sulle proprie capacità e la possibilità di trovare possibili risorse in un'ambientazione così ostile.

Nel 2060, la Terra è diventata un luogo inabitabile e l'umanità è costretta a cercare nuove strade per la sopravvivenza: la recente scoperta del pianeta Persephone, ai limiti del sistema solare, potrebbe rappresentare una nuova speranza.

Aphelion è il nuovo action adventure di Don't Nod per PC e Xbox Aphelion è il nuovo action adventure di Don't Nod per PC e Xbox

La missione Hope 01 si propone dunque di trovare un nuovo percorso per l'umanità su tale pianeta, ma i due soli astronauti inviati, Ariane e Thomas, si ritrovano presto in una situazione decisamente complicata.

Nel gioco ci troviamo dunque ad esplorare questo misterioso pianeta, cercare il proprio partner e insieme sopravvivere in questo intenso action adventure in terza persona.

