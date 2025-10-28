Aphelion si è mostrato in un nuovo trailer, sarà disponibile su Game Pass al lancio

Don't Nod, il team di Life is Strange, ha mostrato il suo nuovo gioco con un trailer di presentazione nel corso dell'evento ID@Xbox: si tratta di Aphelion, un action adventure ad ambientazione fantascientifica che sembra davvero promettente.

Il nuovo trailer si intitola "Hide to Survive" e presenta un misto di elementi dal taglio fortemente cinematografico, e conoscendo gli autori possiamo aspettarci una certa attenzione alla narrazione anche in un titolo che sembra concedere qualcosa di più all'azione vera e propria.

Aphelion non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al lancio anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.