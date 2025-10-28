Aphelion si è mostrato in un nuovo trailer, sarà disponibile su Game Pass al lancio

Don't Nod, il team di Life is Strange, ha mostrato il suo nuovo gioco con un trailer di presentazione nel corso dell'evento ID@Xbox: si tratta di Aphelion, un action adventure ad ambientazione fantascientifica che sembra davvero promettente.
Il nuovo trailer si intitola "Hide to Survive" e presenta un misto di elementi dal taglio fortemente cinematografico, e conoscendo gli autori possiamo aspettarci una certa attenzione alla narrazione anche in un titolo che sembra concedere qualcosa di più all'azione vera e propria.
Aphelion non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al lancio anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.
Una situazione disperata
Persi su un pianeta ghiacciato, i due protagonisti si ritrovano a dover far fronte a una situazione disperata, potendo contare solo sulle proprie capacità e la possibilità di trovare possibili risorse in un'ambientazione così ostile.
Nel 2060, la Terra è diventata un luogo inabitabile e l'umanità è costretta a cercare nuove strade per la sopravvivenza: la recente scoperta del pianeta Persephone, ai limiti del sistema solare, potrebbe rappresentare una nuova speranza.
La missione Hope 01 si propone dunque di trovare un nuovo percorso per l'umanità su tale pianeta, ma i due soli astronauti inviati, Ariane e Thomas, si ritrovano presto in una situazione decisamente complicata.
Nel gioco ci troviamo dunque ad esplorare questo misterioso pianeta, cercare il proprio partner e insieme sopravvivere in questo intenso action adventure in terza persona.