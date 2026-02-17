Pikachu è morto perché Pokémon Pokopia potesse vivere... più o meno

Precisamente, un Pikachu chiamato Pallichu (Peakychu in inglese e うすチュウ Usuchu in giapponese) che non può non far pensare che la mascotte numero uno della saga sia un fantasma a questo giro. Come detto, però, non è l'unica versione alternativa di creature già note.

Nel corso di questi mesi, Pokémon Pokopia si è pian piano mostrato e di trailer in trailer ha svelato qualcosa che forse i fan non si aspettavano: l'opera di Koei Tecmo includerà delle versioni speciali di molteplici Pokémon, compresa una nuova versione di Pikachu.

I dettagli sui Pokémon alternativi di Pokémon Pokopia

Parlando con Famitsu, famosa testata giapponese, il chief director di Koei Tecmo - Takuto Edagawa - ha raccontato che Pallichu è internamente noto come "Pikachu sfortunato", per il suo aspetto etereo. Si tratta di una versione del roditore giallo estremamente pallida, con una coda più piccola, orecchie cadenti e una strana aura spettrale. Per il team, Pallichu dà un senso di "melanconia".

Difficile che Pikachu sia davvero morto, capiamoci, ma questa versione fantasma è certamente curiosa, considerando quanto sia importante per il franchise nella sua interezza. Parlando di altre creature, però, in Pokopia ci sarà anche uno Snorlax coperto di muschio, chiamato Granmuschio.

Maestro Smeargle

Ci sono poi Maestro Smeargle, una variante di Smeargle tutta sporca di pittura e con una coda più grande del normale, e Professor Tangrowth, un Tangrowth che si finge umano e che ci farà da guida al posto dei classici Professori dei capitoli regolari.

Granmuschio

Pallichu pare però essere l'unico dall'aspetto spettrale: dovremo però aspettare il lancio su Nintendo Switch 2, previsto per il 5 marzo, per scoprire di più riguardo a questa versione di Pikachu.

