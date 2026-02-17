Crimson Desert sarà il Gioco dell'Anno? Per un ex Rockstar sì, ma solo se GTA 6 sarà peggiore del previsto

Quest'ultimo, in particolar modo, pare aver attirato l'attenzione di un ex sviluppatore di Rockstar Games (e non solo). L'uomo afferma che se GTA 6 non dovesse colpire il pubblico quanto ci aspettiamo, allora il gioco di ruolo d'azione di Pearl Abyss sarà il GOTY del 2026.

In questo primo mese e mezzo del 2026 sono già arrivati alcuni giochi interessanti e man mano che l'inverno si avvicina alla propria fine, sempre più titoli di qualità si faranno vivi, come Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e Crimson Desert .

Cosa ha detto l'ex sviluppatore di GTA

A dirlo è Mike York, animatore che si è occupato di opere del calibro di GTA 5 e God of War Ragnarok. Parlando di Crimson Desert, ha affermato: "Questo gioco potrebbe essere il GOTY. Segnatevi le mie parole".

Per quale motivo però York pensa che Crimson Desert, che deve ancora uscire, sarà in grado di meritarsi il premio di Gioco dell'Anno del 2026? La risposta è che è possibile perdersi all'interno di questo gioco, per la sua dimensione e per la quantità di attività diverse a disposizione. Inoltre, York trova molto interessanti la profondità delle meccaniche e l'interattività basata sulla fisica.

Ovviamente la sua vittoria non è scontata, tutt'altro. Il grande avversario è GTA 6 ma, secondo York, se l'opera di Rockstar Games dovesse essere meno convincente di quanto i fan si aspettano, c'è una seria possibilità che Crimson Desert riesca a dominare nelle premiazioni di tutto il mondo. Voi che ne pensate?

Vi segnaliamo infine che Crimson Desert è un'"esperienza premium": non avrà microtransazioni di alcun genere.