Crimson Desert non è un soulslike, dice Pearl Abyss, ma non aspettatevi sia facile

Ovviamente non significa che non avrà alcuna caratteristica in comune con tale sottogenere. Precisamente, non sarà certamente un gioco facile .

Cosa ha detto Pearl Abyss sulla difficoltà di Crimson Desert

Parlando nel podcast Dropped Frames, il direttore del marketing e delle pubbliche relazioni di Pearl Abyss - Will Powers - ha parlato della "bellezza" del mondo di gioco aperto di Crimson Desert, spiegando che non c'è l'obbligo di essere bravi col controller (o mouse e tastiera) per poter esplorare la mappa.

Sebbene ci siano dei boss da battere nella trama principale per poter avanzare, nel complesso è possibile andare in qualsiasi direzione, completare compiti secondari, potenziare le armi e trovare modi per rendere la battaglia più facile. In teoria non si può rimanere bloccati in un punto senza poter fare qualcosa di diverso.

Parlando dei boss Powers cita i soulslike, affermando che appena appare un boss in Crimson Desert, le persone pensano che sia un soulslike, quando non è affatto così. Afferma che i soulslike sono qualcosa di specifico e che Crimson Desert è molto più basato sulle combo e permette di definire il ritmo dei combattimenti, cosa che nelle opere di FromSoftware non è possibile.

Afferma che, sebbene si debba imparare a combattere, ci si può potenziare in tanti modi per rendere la battaglia più facile. Questo però non rende le battaglie banali, semplicemente più accessibili. Va detto che, sebbene comprendiamo cosa Powers voglia dire, in molti soulslike ci si può aiutare con potenziamenti e bonus di varia natura, soprattutto in Elden Ring che permette di allontanarsi dalle aree principali per ottenere livelli e nuovi oggetti mentre si esplorano aree più semplici.

Segnaliamo infine che, come Elden Ring, la campagna di Crimson Desert è solo un frammento del totale: la durata in ore non sarà però svelata.