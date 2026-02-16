Asphalt Legends Unite è disponibile anche per Nintendo Switch 2

Gameloft ha pubblicato il gioco di corse free-to-play Asphalt Legends Unite anche su Nintendo Switch 2 . Lo trovate nell'eShop della console. Asphalt Legends Unite è uscito originariamente il 17 luglio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, sistemi iOS e Android, circa un anno prima del lancio della nuova console di Nintendo.

Caratteristiche

La versione Nintendo Switch 2 di Asphalt Legends Unite supporta la risoluzione a 1440p in modalità TV e quella a 1080p in modalità portatile, va a oltre 60 fotogrammi al secondo stabili in entrambe le modalità e offre effetti visivi migliorati.

Nella nostra recensione di Asphalt Legends Unite, abbiamo scritto che "si conferma un racer arcade sensazionale e rappresenta un importante passo in avanti per la serie Gameloft, che diventa multipiattaforma e introduce nuove modalità multiplayer cross-platform nel tentativo di aumentare ulteriormente la sua già enorme base installata."

Abbiamo anche aggiunto che "Portare il gioco anche su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch ha ovviamente comportato un impegno non da poco per il team di sviluppo francese, ma dal punto di vista degli utenti iOS e Android più affezionati l'aggiornamento appare inevitabilmente meno corposo di quanto si sperasse."

Immaginiamo che la versione Nintendo Switch 2 sia paragonabile alle altre in termini di caratteristiche e resa, ma vi invitiamo a testarla con mano, visto che l'accesso è completamente gratuito.