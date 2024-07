Fare di meglio sembrava impossibile e così la casa francese ha optato per una strada differente: da un lato eliminando la numerazione e confermando la trasformazione dell'ultimo capitolo in una vera e propria piattaforma; dall'altro aggiungendo al pacchetto ulteriori contenuti , una modalità multiplayer inedita e una funzionalità cross-platform in concomitanza con il debutto su PC, PlayStation e Xbox (la versione Nintendo Switch è stata rinviata all'ultimo momento).

Pur essendo uscito ben sei anni fa, Asphalt 9: Legends non è mai stato spodestato dal suo trono: l'ultimo episodio della serie Gameloft si pone ancora oggi come il miglior gioco di guida arcade disponibile su iOS e Android , il più frenetico e spettacolare, e ciò fa capire quanto questa produzione fosse avanti già ai tempi nel 2018.

Al normale multiplayer competitivo è stata affiancata una nuova modalità a squadre cinque-contro-tre, Team Pursuit : un rocambolesco inseguimento fra piloti clandestini e poliziotti in cui i primi devono riuscire a non farsi prendere e i secondi hanno invece il compito speronare ed eliminare i furfanti in fuga; il tutto diviso in due fasi in cui si passa da una fazione all'altra, sempre con un tempo limite di due minuti a regolare la durata del match. Sono inoltre state introdotte le liste amici e le stanze private.

Cominciamo col dire che Asphalt Legends Unite non è un gioco nuovo , bensì una sorta di edizione definitiva di Asphalt 9: Legends, arricchita appunto da contenuti extra e funzionalità. Sul fronte dell'offerta single player troviamo un unico scenario inedito, Singapore, che però va ad aggiungersi ai tanti aggiornamenti che il titolo Gameloft ha ricevuto nel corso degli anni: se lo avete giocato solo all'inizio o giù di lì, insomma, troverete diverse ambientazioni che non avevate mai visto.

Prova su strada: gameplay e struttura

Come detto, Asphalt Legends Unite è una riedizione di Asphalt 9: Legends che però non va a toccare l'impianto di base del gioco e il suo gameplay, che appaiono quasi del tutto invariati. Stiamo comunque parlando di un'eccellenza nell'ambito dei racer arcade, e sebbene l'acceleratore esclusivamente automatico oggi come oggi stoni un po', specie in presenza di controller fisici (per non parlare della modalità semplificata TouchDrive), l'esperienza è ancora perfettamente in grado di coinvolgere e divertire.

La nitro resta un elemento fondamentale del gameplay arcade di Asphalt Legends Unite

Le gare sono generalmente brevi, a misura di mobile gaming, e richiedono l'impiego di nitro e derapate per riuscire a tagliare il traguardo per primi, ma anche lo sblocco di potenziamenti che rendano le nostre vetture più veloci, scattanti, facili da controllare e dotate di un turbo generoso. L'insieme di questi elementi dà vita a sfide entusiasmanti, fra improbabili takedown in testacoda, salti vertiginosi e sequenze che sembrano spedire la nostra auto in un'altra dimensione.

La progressione viene scandita dall'accesso a nuove stagioni, nell'ambito di una lunga campagna composta da sei capitoli, in cui anche l'uso di specifiche vetture si pone come un requisito e spinge ad arricchire il proprio garage (a proposito, il relativo level cap è stato alzato a 60) attraverso il completamento degli achievement e l'ottenimento di progetti utili allo sblocco delle auto.

Una delle spettacolari derapate di Asphalt Legends Unite

Le dinamiche free-to-play sono quelle che già conoscevamo, con il già citato indicatore del carburante a determinare il numero di eventi con cui è possibile cimentarsi prima della ricarica (ma, è il caso di ribadirlo, il ripristino avviene spesso senza grossi problemi) e qualche inevitabile scoglio nelle fasi avanzate, quando il gioco cerca di spingere in maniera più convinta la monetizzazione.

La novità principale di Asphalt Legends Unite, ovverosia la modalità multiplayer Team Pursuit, si conferma piacevole e frenetica ma non essenziale o ben strutturata come sarebbe stato lecito immaginare: Gameloft vuole puntare sull'online e in futuro arricchirà senza dubbio questo aspetto dell'esperienza, che per il momento tuttavia si limita a offrire una sfida differente, senza però un contorno anche social davvero interessante.

In fuga nella modalità Team Pursuit di Asphalt Legends Unite

Infine c'è la questione cross-platform, che arriva insieme al debutto del gioco su tutte le piattaforme (a parte Nintendo Switch, come detto: lì bisognerà attendere un po' di più) e che abbiamo testato su Xbox Series X per verificare il cross-save, perfettamente funzionante laddove si possieda un account Gameloft. La possibilità di portare avanti la propria carriera su diversi dispositivi è una gran bella aggiunta, ma è chiaro che su di una console di attuale generazione la grafica non risulti impattante come sullo schermo di uno smartphone.