I voti delle recensioni Famitsu premiano il nuovo capolavoro di Capcom e due giochi meno noti

I giochi delle recensioni di Famitsu

Iruka ni Uroko ga Nai Wake è un gioco esclusivamente giapponese nel quale controlliamo un pesce con visuale dall'alto e dobbiamo colpire e raccogliere oggetti all'interno di uno riquadro evitando ostacoli.

Jett Rider è invece un gioco sparatutto a scorrimento con elementi platform e ambientazione Sci-Fi, disponibile in tutto il mondo sin da gennaio 2024. Su Steam è presente una demo.

Il vero fiore all'occhiello della settimana è però Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, il nuovo gioco d'azione di Capcom che ha ottenuto due 9/10 e due 8/10 da Famitsu. Anche nella nostra recensione abbiamo speso parole positive sul videogioco, premiandolo per la qualità artistica, il gameplay e l'ottimo livello di difficoltà. Ricordiamo anche che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è disponibile tramite Game Pass, quindi se avete l'abbonamento vi consigliamo di provarlo senza indugio.