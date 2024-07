Stellar Blade presto riceverà la modalità foto, pose e un costume estivo per Eve? Indizi da un post su X

Il post recita "sta facendo caldo, vero?" accompagnato da un'immagine che mostra Eve al centro dello specchio d'acqua di un'oasi, con indosso un inedito costume da bagno a tema con la stagione e in una peculiare posa da yoga. Nei commenti al post c'è chi specula che si tratti di un indizio dell'imminente pubblicazione di un aggiornamento gratuito e dei suoi contenuti, che dovrebbero includere quindi la modalità fotografica, accompagnata da pose e un nuova skin gratuita per la protagonista, come quelle viste nello sopracitato scatto.

Stellar Blade riceverà tanti contenuti nei prossimi mesi

Del resto non è una teoria campata in aria, dato che Shift Up aveva promesso un aggiornamento gratuito di Stellar Blade che avrebbe incluso la modalità fotografica, con la pubblicazione prevista durante l'estate, più precisamente intorno ad agosto. Insomma, i tempi sembrerebbero maturi, con la pubblicazione che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

Non solo, gli sviluppatori hanno anche offerto una tabella di marcia approssimativa dei prossimi contenuti in arrivo. Ad ottobre dovrebbe arrivare un ulteriore aggiornamento gratuito con nuovi costumi, mentre entro la fine dell'anno è in programma una grossa collaborazione con un'altra IP, che salvo sorprese dovrebbe trattarsi di Goddess of Victory: Nikke, l'ammiccante gioco mobile realizzato sempre da Shift Up. Inoltre, lo studio starebbe valutando internamente un DLC vero e proprio e un sequel del gioco.