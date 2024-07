Vediamo il voto medio di Deadpool & Wolverine su Rotten Tomatoes e un confronto con altri film Marvel

Ricordiamo ovviamente che il sistema di Rotten Tomatoes distingue tra recensioni positive e negative, senza mezze misure . Una recensione positiva non è obbligatoriamente entusiastica del film, semplicemente non è negativa. Si tratta solo di un modo per sondare l'opinione media della stampa riguardo alla pellicola.

Il confronto con altre pellicole Marvel

Per capire meglio in che modo si posiziona il film, possiamo usare come riferimento altre pellicole Marvel. Ad esempio, Ant-Man vanta un 83%, mentre il seguito Ant-Man and the Wasp sale fino all'87%. I film di Spider-Man di Sony con Tom Holland sono tutti oltre il 90% e Thor Ragnarok arriva a 93%. Avengers Infinity War si siede sul proprio 85%, a fianco di Guardiani della Galassia Volume 2.

Tra i film con un voto più basso di Deadpool & Wolverine vi sono Avengers Age of Ultron (76%), Iron Man 3 (79%), Iron Man 2 (72%) e Captain Marvel(79%).

Come sempre, l'opinione media della stampa non sarà obbligatoriamente simile a quella del pubblico. In più occasioni film con voti bassi hanno ottenuto un responso positivo dagli spettatori: pensiamo ad esempio a Venom, che propone un 30% di voto della stampa ma un 80% per il voto del pubblico.